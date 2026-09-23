Κρίσιμα στοιχεία γεωπολιτικής ισχύος η ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, τόνισε ο Μητσοτάκης.

Προς την άνοιξη του 2027 πιθανόν να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία, με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά από το 1980 που θα συμβεί κάτι τέτοιο. «Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρέπει να εφαρμοστούν πολλές μεταρρυθμίσεις

Αναφερόμενος στις προσεχείς εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα».

Συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια τρίτη θητεία όχι για να «σπάσει» το ρεκόρ, αλλά «για την αλλαγή της χώρας» και ώστε «να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό».

Τέλος, ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ