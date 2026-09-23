Ανακοίνωση του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Καλιφόρνια.

«Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Καλιφόρνια θέτουν ένα ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα: ποιο τεχνολογικό και παραγωγικό μοντέλο θέλουμε για την Ελλάδα;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ με αφορμή τα όσα είπε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ευρώπη είναι ως έναν βαθμό, αποδέκτης τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού. Η τεχνολογική εξάρτηση όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνθήκη. Δεν είναι στρατηγική. Είναι το πρόβλημα που χρειάζεται στρατηγική για να αντιμετωπισθεί.

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε επίσης τις εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η προσέλκυση επενδύσεων ωστόσο, δεν είναι από μόνη της παραγωγική στρατηγική. Η τεχνολογική εξάρτηση δεν μειώνεται αγοράζοντας τεχνολογία ή μόνον προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Μειώνεται όταν μια χώρα αποκτά διατηρήσιμη ικανότητα να παράγει η ίδια γνώση, καινοτομία και τεχνολογία.

Η Ελλάδα είχε τα προηγούμενα χρόνια στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους για την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, αλλά τι έμεινε από αυτά: πόση νέα ερευνητική και τεχνολογική ικανότητα δημιουργήθηκε στη χώρα, πόσο ενισχύθηκε η σύνδεση έρευνας και παραγωγής και πόσες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσουν και να εξάγουν ελληνική τεχνολογία», τονίζει ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ και συνεχίσει:

«Η απένταξη για παράδειγμα, του προγράμματος «Trust Your Stars» από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δίνει ενθαρρυντική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Επιπλέον, η χώρα εξακολουθεί να έχει σοβαρό έλλειμμα σε εξειδικευμένο τεχνολογικό ανθρώπινο δυναμικό. Το 2025 οι ειδικοί ΤΠΕ αποτελούσαν μόλις το 2,5% της απασχόλησης στην Ελλάδα, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Ακόμη πιο προβληματική είναι η επιλογή του Πρωθυπουργού απευθυνόμενος σε διεθνείς επιχειρηματίες, να επισημάνει ότι οι απόφοιτοι STEM μπορούν να προσληφθούν με αποδοχές σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν θέλουμε επενδύσεις επειδή οι Έλληνες επιστήμονες είναι φθηνότεροι. Θέλουμε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις υψηλής ειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας και ενισχύουν την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.

Το αναπτυξιακό μοντέλο δεν μπορεί να είναι μια Ελλάδα φθηνότερων επιστημόνων που χρησιμοποιεί τεχνολογία άλλων. Πρέπει να είναι μια Ελλάδα που προσελκύει επενδύσεις για την ποιότητα και την τεχνολογική ικανότητα των ανθρώπων της, κρατά και επαναπατρίζει τους επιστήμονές της και παράγει η ίδια περισσότερη γνώση, καινοτομία και τεχνολογία».