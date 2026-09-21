Ανακοίνωση του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ.

«Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ επιλέγει να μην προχωρήσει σε θεωρητικά ευχολόγια ή πρόχειρες εξαγγελίες. Για εμάς, η πραγματική κοινωνική πολιτική ξεκινά από την κοινωνία: ακούμε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους ίδιους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους συλλόγους που τους εκπροσωπούν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ και το Τμήμα Αναπηρίας, Χρόνιων και Σπάνιων Παθήσεων και προσθέτει:

«Σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών πραγματοποιεί μια κρίσιμη συλλογή υπογραφών, διεκδικώντας τα αυτονόητα από το κράτος. Η ΕΛΑΣ στηρίζει ανοιχτά αυτή την προσπάθεια, υιοθετεί τα αιτήματα των συλλόγων και δεσμεύεται να αναδείξει με κάθε πολιτικό μέσο τις τέσσερις κεντρικές διεκδικήσεις τους:

Ένταξη και χρηματοδότηση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Η έγκαιρη διάγνωση δεν πρέπει να είναι προνόμιο όσων έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ισότιμη πρόσβαση στις νέες, σύγχρονες θεραπείες για όλους τους ασθενείς, χωρίς αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ουσιαστική στήριξη των οικογενειακών περιθαλπόντων (φροντιστών), οι οποίοι σήμερα επωμίζονται μόνοι τους όλο το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος.

Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου νόμου για την άνοια, ο οποίος θα προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσιών Μνήμης σε όλη τη χώρα».

Καταλήγοντας, ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η πολιτική μας δεν σχεδιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά συνδιαμορφώνεται με τους κοινωνικούς φορείς. Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία των συλλόγων. Ως μια νέα προοδευτική δύναμη, δεσμευόμαστε οι διεκδικήσεις των ίδιων των ασθενών να αποτελέσουν τον απόλυτο οδηγό για την κοινωνική και κυβερνητική μας ατζέντα. «Όσο νωρίτερα γνωρίζετε, τόσα περισσότερα μπορείτε να κάνετε». Και ως Πολιτεία, οφείλουμε να πράξουμε όσα χρειάζονται τώρα».