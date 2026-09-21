«Η μνήμη γίνεται αγώνας ενάντια στο μίσος, την ρατσιστική βία, τον καθημερινό φασισμό», αναφέρει η Νέα Αριστερά

«Οκτώ χρόνια πριν, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός και ως Zackie Oh, έπεφτε αιμόφυρτος στην Οδό Γλάδστωνος ξυλοκοπημένος από ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου και έναν ακόμα άνδρα. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον χτύπησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο Ζακ εξέπνευσε στην μεταφορά του στο νοσοκομείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Ζακ, αυτόκλητοι τηλε-εισαγγελείς και συνδικαλιστές αστυνομικοί έσπευσαν να διασπείρουν το κοινωνικό μίσος, να δικάσουν το θύμα του ανελέητου πολλαπλού ξυλοδαρμού και να αθωώσουν τους «νοικοκυραίους» και αστυνομικούς δολοφόνους του. Τον εμφάνισαν ως τοξικοεξαρτημένο, ληστή, περιθωριακό, απόβλητο της κοινωνίας. Ο Ζακ, όμως, όπως τον γνώριζε το κίνημα και η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ήταν κάτι άλλο: Ανήσυχος, ευαίσθητος, καλλιτέχνης, μαχητής για τα δικαιώματα των αδύναμων.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δολοφόνους του μπορεί να ήταν τελικά «χάδι», αλλά η κοινωνία δεν στάθηκε αμέτοχη, ούτε παραδόθηκε στη λήθη. Γιατί η μνήμη γίνεται αγώνας ενάντια στο μίσος, την ρατσιστική βία, τον καθημερινό φασισμό», συνεχίζει η Πατησίων και απευθύνει κάλεσμα για τη σημερινή συγκέντρωση μνήμης.

«Καλούμε όλες και όλους σήμερα, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στην Οδό Γλαδστώνος/Zackie Oh, στη συγκέντρωση μνήμης και αγώνα. Για μια κοινωνία χωρίς φόβο και φασισμό, με δικαιοσύνη, δικαιώματα και ελευθερία», καταλήγει η Νέα Αριστερά.