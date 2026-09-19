«Ο κ. Τσίπρας δεν έχει απλώς βγάλει δεξί φλας. Έχει περάσει στη δεξιά λωρίδα»

O επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στάθηκε στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Μιλώντας στο Action24 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη παραχώρησε είπε μεταξύ άλλων πως η τιμή κατά την έναρξη της περσινής περιόδου θέρμανσης κυμαινόταν περίπου στα 1,10-1,15 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή που ανακοινώνεται για τη φετινή έναρξη της διάθεσης φτάνει τα 1,75 ευρώ.

«Αυτό είναι 50% αύξηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να το παρουσιάζει ως μέτρο που λειτουργεί ως αμορτισέρ απέναντι στην ακρίβεια», σημείωσε. Αποδόμησε παράλληλα τη λογική της σύγκρισης με την τιμή του πετρελαίου στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, τον Απρίλιο, τονίζοντας ότι η ουσιαστική σύγκριση πρέπει να γίνεται με την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά ξεκινούν να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης.

«Ο κ. Πλεύρης είπε ψέματα»

Ερωτηθείς αρχικά για την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς με την οποία ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Πλεύρη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα που θέτει το κόμμα είναι πρωτίστως αξιακό. «Υπάρχει ένα αξιακό θέμα. Πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα και ως δημοσιογράφοι αν αποδεχόμαστε ότι μπορούμε να λέμε ψέματα», σημείωσε. Όπως τόνισε, η Νέα Αριστερά δεν θέτει ζήτημα για το αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο στις παλαιότερες επαφές του κ. Πλεύρη, αλλά για την αναντιστοιχία ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις του και στα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα.

«Αν δεν έλεγε ο κ. Πλεύρης ότι δεν τους γνώριζε, προφανώς και δεν θα βγάζαμε τέτοια ανακοίνωση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το πολιτικό ερώτημα είναι «πού μπαίνει το όριο» απέναντι στο ψέμα στον δημόσιο λόγο.

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«Σε τέτοιες κρίσεις η κυβέρνηση πρέπει να μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι, περίπου το 41% της λιανικής τιμής αντιστοιχεί στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ η φορολογική επιβάρυνση φτάνει περίπου στο 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία.

«Καλώς υπάρχουν οι φόροι. Δεν λέμε να καταργηθούν οι φόροι, γιατί έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Σε τέτοιες κρίσεις όμως, όταν βλέπουμε την απλή αμόλυβδη στα 2,20 ευρώ και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η κατάσταση, η κυβέρνηση πρέπει να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών», τόνισε. Η πρόταση της Νέας Αριστεράς είναι η προσωρινή αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε «να μπορέσει να πάρει ανάσα η αγορά», με θετικές επιπτώσεις συνολικά στην οικονομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να «πετάει συνεχώς το μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αλλά οφείλει να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και στα διυλιστήρια

«Γιατί δεν υπάρχει διατίμηση στο περιθώριο κέρδους και στα διυλιστήρια; Γιατί μιλάμε μόνο για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών;», υπογράμμισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Όπως τόνισε, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διυλιστήρια με πολύ μεγάλη κερδοφορία και επομένως ο έλεγχος δεν μπορεί να περιορίζεται στο τελευταίο στάδιο της αγοράς. «Πρέπει να υπάρχει όριο στο περιθώριο κέρδους από την αρχή της αλυσίδας που αφορά τα καύσιμα», υπογράμμισε.

«Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι και να αυξηθεί η φορολογία στα μερίσματα»

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι οποιαδήποτε μείωση της φορολογίας δημιουργεί δημοσιονομικό κενό, ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι πρόκειται τελικά για ζήτημα πολιτικών επιλογών.

Έφερε ως παράδειγμα τη φορολογία των μερισμάτων, προτείνοντας αύξησή της από το σημερινό 5%, αντί να συνεχίζεται η μεγάλη εξάρτηση των δημόσιων εσόδων από τους έμμεσους φόρους.

«Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Από το να πληρώνουν τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα μέσω της έμμεσης φορολογίας, μπορείς να επιλέξεις διαφορετική κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης», σημείωσε.

«Ιστορική ανάγκη η συνεννόηση Αριστεράς και Οικολογίας»

Αναφερόμενος στη συζήτηση για πιθανή συνεργασία της Νέας Αριστεράς με το ΜέΡΑ25, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιβεβαίωσε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί αναγκαίο τον διάλογο και την κοινή δράση στον χώρο της Αριστεράς.

Όπως είπε, σε μια περίοδο βαθιάς πολυδιάσπασης και κατακερματισμού είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν διαφωνίες του παρελθόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να υπάρχουν πολιτικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι είναι ιστορική ανάγκη οι πολιτικές δυνάμεις στον χώρο της Οικολογίας και της Αριστεράς να συναισθανθούν αυτή την ευθύνη, ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτές τις διαφωνίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να υπάρχει ισχυρή Αριστερά στην επόμενη Βουλή και στην κοινωνία.

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγγενικός. Υπάρχουν όμως σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του κόμματος»

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγγενικός στη Νέα Αριστερά». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με την πολιτική στάση και την αξιοπιστία του κόμματος κατά το προηγούμενο διάστημα. «Πρέπει να συζητηθούν τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν και κατά πόσο υπάρχει σήμερα η διάθεση να γίνει αυτή η συζήτηση», σημείωσε.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έχει απλώς βγάλει δεξί φλας. Έχει περάσει στη δεξιά λωρίδα»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδη όταν ρωτήθηκε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «η μετατόπιση του νέου κόμματος προς το κέντρο αποτελεί στρατηγική και απολύτως συνειδητή επιλογή».

«Είχα πει ότι ο κ. Τσίπρας είναι πολύ καλός στο να διαχειρίζεται τους συμβολισμούς: να βάζει τη λέξη “Αριστερά” ώστε μετά να μπορεί να βγάλει το δεξί φλας. Πλέον, έχοντας δει τις προγραμματικές του εξαγγελίες και τη στάση του στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μπορώ να σας πω ότι έχει περάσει και στη δεξιά λωρίδα», ανέφερε.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι υπάρχουν πλέον «μεγάλες πολιτικές διαφορές», επισημαίνοντας πως προτεραιότητα της Νέας Αριστεράς είναι «η ανασυγκρότηση και η ανασύνθεση της Αριστεράς». Ερωτηθείς, τέλος, ευθέως για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Δεν επιθυμώ και δεν θεωρώ ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα. Καθαρή απάντηση».