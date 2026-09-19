Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Λεωφόρο Κηφισίας το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω εργασιών.
Συγκεκριμένα, από τις 07:00 έως τις 15:00 θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του αριθμού 119 και της συμβολής με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα συνεχίζεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, χωρίς να αποκλείεται πλήρως το σημείο.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των εργασιών και να ακολουθούν τις υποδείξεις και την υπάρχουσα οδική σήμανση.