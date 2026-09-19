Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα λόγω εργασιών.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Λεωφόρο Κηφισίας το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 07:00 έως τις 15:00 θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του αριθμού 119 και της συμβολής με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα συνεχίζεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, χωρίς να αποκλείεται πλήρως το σημείο.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των εργασιών και να ακολουθούν τις υποδείξεις και την υπάρχουσα οδική σήμανση.