H πορεία του με τους «νερατζούρι».

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ίντερ και συνολικά το ιταλικό ποδόσφαιρο, μετά τον θάνατο του Σάντρο Ματσόλα, μιας από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία των «νερατζούρι» και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Ίντερ ανακοίνωσε την απώλειά του, με τον πρόεδρο Τζουζέπε Μαρότα, τον αντιπρόεδρο Χαβιέρ Ζανέτι, τον προπονητή Κρίστιαν Κίβου, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρο τον σύλλογο να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και να στέκονται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Ο Ματσόλα δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος παίκτης της Ίντερ. Υπήρξε κομμάτι της ίδιας της ιστορίας της. Εντάχθηκε στον σύλλογο από μικρή ηλικία και ουσιαστικά δεν αποχωρίστηκε ποτέ τα «νερατζούρι» χρώματα.

Η βαριά κληρονομιά του πατέρα του

Γεννημένος το 1942, ο Σάντρο Ματσόλα ήταν γιος του θρυλικού Βαλεντίνο Ματσόλα, αρχηγού της μεγάλης Τορίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην αεροπορική τραγωδία της Σουπέργκα. Ο Σάντρο ήταν μόλις έξι ετών όταν έχασε τον πατέρα του και μεγάλωσε ακούγοντας ιστορίες για τα κατορθώματά του.

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Η ποδοσφαιρική του διαδρομή άρχισε από πολύ μικρή ηλικία. Μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στην εξέλιξή του ήταν δύο ακόμη ιστορικές μορφές της Ίντερ, ο Τζουζέπε Μεάτσα και ο Μπενίτο Λορέντσι.

Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα ήρθε σε ηλικία 18 ετών, στις 10 Ιουνίου 1961, σε ένα ιστορικό και επεισοδιακό παιχνίδι απέναντι στη Γιουβέντους. Η Ίντερ ηττήθηκε με 9-1, όμως το μοναδικό της γκολ πέτυχε ένας νεαρός, λεπτοκαμωμένος και εξαιρετικά ταλαντούχος ποδοσφαιριστής: ο Σάντρο Ματσόλα.

Η νύχτα που υπέγραψε την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της Ίντερ

Η καριέρα του απογειώθηκε με τη θρυλική Grande Inter του Ελένιο Ερέρα. Ο Ματσόλα μπορούσε να αγωνιστεί τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στην επίθεση, εξελισσόμενος σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του.

Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του ήρθε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1964 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ματσόλα πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Ίντερ, οδηγώντας την στην πρώτη ευρωπαϊκή κατάκτηση της ιστορίας της.

Μετά τον τελικό, ο θρυλικός Φέρεντς Πούσκας τού έδωσε τη φανέλα του και του είπε: «Είσαι αντάξιος του πατέρα σου, Βαλεντίνο».

17 σεζόν, 565 συμμετοχές και 158 γκολ

Ο απολογισμός του με την Ίντερ αποτυπώνει το μέγεθος της καριέρας του: 17 σεζόν, 565 επίσημες εμφανίσεις και 158 γκολ. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, παρέμεινε συνδεδεμένος με τον σύλλογο αναλαμβάνοντας διοικητικά καθήκοντα.

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε με την Ίντερ τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα. Το 1965 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A με 17 γκολ, ενώ το 1964 είχε κατακτήσει την κορυφή των σκόρερ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών με επτά τέρματα. Το 1971 τερμάτισε δεύτερος στη Χρυσή Μπάλα, πίσω από τον Γιόχαν Κρόιφ.

Η τελευταία του επιθυμία

Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, ο Ματσόλα παρέμενε κοντά στην Ίντερ. Ως μέλος του Hall of Fame του συλλόγου επισκεπτόταν την ομάδα και μιλούσε για τον ιδιαίτερο, άρρηκτο δεσμό του με τους «νερατζούρι». Η Ίντερ έκλεισε τον αποχαιρετισμό της με μία από τις τελευταίες επιθυμίες που συνήθιζε να εκφράζει ο ίδιος: «Να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο, κάποιον που συνεχίζει να παλεύει ακόμη και όταν είναι αδύνατο να νικήσει, όπως σε εκείνο το 9-1». Και η απάντηση της Ίντερ ήταν λιτή: «Θα σε θυμόμαστε, Σάντρο».