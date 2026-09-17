Στο στόχαστρο και της FA βρίσκεται ο Ινφαντίνο, με αφορμή την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και την υπόθεση του Μπάλογκαν.

Νέα πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ασκεί η πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), Ντέμπι Χιούιτ, ζητώντας πλήρη διαφάνεια γύρω από δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο ποδόσφαιρο.

Η Χιούιτ απέστειλε επιστολή στη FIFA με την οποία ζητά τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για το σχέδιο που αφορούσε την εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων για την ανάκληση της κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί ο επιθετικός των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ 2026.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, αυξάνοντας την πίεση στον Ινφαντίνο, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Στο επίκεντρο το σχέδιο για την πώληση των δικαιωμάτων

Η υπόθεση αφορά ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί ως μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία, με αντικείμενο την αξιοποίηση των εμπορικών δικαιωμάτων των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι επικριτές του Ινφαντίνο εξετάζουν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο είχε αποτιμηθεί η σχεδιαζόμενη κοινοπραξία.

Σύμφωνα με το Sky News, η αξία της είχε υπολογιστεί περίπου στα 20 δισ. δολάρια, την ώρα που η FIFA είχε ενημερώσει τα μέλη της ότι ο προηγούμενος κύκλος διοργανώσεων είχε αποφέρει περίπου 15 δισ. δολάρια.

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Μέχρι σήμερα, η FIFA δεν έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία και τις αναλύσεις που οδήγησαν στη συγκεκριμένη αποτίμηση. Η UEFA φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής, με αντικείμενο καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης και υποτίμησης της αξίας των δικαιωμάτων.

Ο Ινφαντίνο έχει αρνηθεί ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί περαιτέρω σχετικά με την υπόθεση.

Η υπόθεση Μπάλογκαν

Η Ντέμπι Χιούιτ ζητά παράλληλα να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, του οποίου η τιμωρία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε αρθεί με τρόπο που προκάλεσε ερωτήματα.

Η FIFA είχε δεχθεί κριτική για την απόφασή της να ανατρέψει την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε το γεγονός ότι η απόφαση ήρθε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ινφαντίνο.

Η FIFA έχει δεσμευτεί να εξετάσει εσωτερικά την υπόθεση του επιχειρηματικού σχεδίου που τελικά εγκαταλείφθηκε. Η Χιούιτ, ωστόσο, ζητά η έρευνα να πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα, θεωρώντας ότι μια εσωτερική διαδικασία δεν επαρκεί.

Η παρέμβαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο προετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία του 2027, έχοντας ήδη αναζητήσει στήριξη σε ομοσπονδίες από την Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική, τη στιγμή που ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες του «γυρίζουν την πλάτη».

Με πληροφορίες του SkyNews