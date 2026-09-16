Με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο καυτό «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η Γιαγκελόνια σόκαρε τους γηπεδόυχους στο 20ό λεπτό. Μετά από λάθος απομάκρυνση του Ορτέγκα, οι Πολωνοί έφυγαν στην αντεπίθεση και ο Καϊέταν Σζμιτ, μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 31’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Ζότα Σίλβα πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, όμως ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 42’ ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά στο σουτ του Γκονζάλες. Ωστόσο, ο Μεξικανός επιθετικός πήρε την... εκδίκησή του ένα λεπτό αργότερα.
Στο 43’, μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Ρέτσου, ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια απέκρουσε, αλλά ο Γκονζάλες πήρε το «ριμπάουντ» και από κοντά διαμόρφωσε το 1-1. Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με την ισοπαλία, σε ένα πρώτο ημίχρονο με καλό ρυθμό και σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός επιδίωξε την ανατροπή, κυριαρχώντας των Πολωνών. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή και ήταν διαρκή απειλή για την άμυνα των Πολωνών. Στο 59’ ο Ζότα απείλησε μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Φρόιλερ, όμως ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε με τα πόδια.
Στο 62’ ο Αλγκουαθίλ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έμελλε να εξελιχθεί σε χρυσή αλλαγή για τον Βάσκο τεχνικό. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 81’ κέρδισε διαδοχικά κόρνερ, ενώ λίγο αργότερα υπήρξαν διαμαρτυρίες για τράβηγμα στον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή.
Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 84ο λεπτό. Ο Φρόιλερ έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τον Ολυμπιακό.
Στο 90+2΄ ο Ολυμπιακός άγγιξε τρίτο γκολ, όμως το σουτ του Ρέτσου σταμάτησε στο δοκάρι.
Η αναμέτρηση έληξε με νικητές τους Πειραιώτες, οι οποίοι μπήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διοργάνωση, παίρνοντας παράλληλα ψυχολογικό «boostaρισμα» ενόψει της συνέχειας.