Να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέσι από την εθνική ομάδα όπως του αρμόζει αποφάσισε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.

Μία τελευταία εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής φαίνεται πως ετοιμάζεται να έχει ο Λιονέλ Μέσι. Ο 39χρονος θρύλος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της «αλμπισελέστε» για το φιλικό με το Μπενίν, στις 6 Οκτωβρίου, σε αγώνα που αναμένεται να αποτελέσει την επίσημη αποχαιρετιστήρια παράστασή του μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Την παρουσία του Μέσι στην αποστολή επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της AFA, Κλαούντιο Τάπια, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ο αρχηγός της εθνικής θα αγωνιστεί στο φιλικό που θα διεξαχθεί επί αργεντίνικου εδάφους.

Ο Τάπια χαρακτήρισε τον Μέσι ως τον αρχηγό της εθνικής και ανέφερε ότι η ομοσπονδία θέλει να του προσφέρει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του ίδιου του Μέσι ότι αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής. Στις 31 Αυγούστου, ο Αργεντινός άσος γνωστοποίησε μέσω επιστολής την απόφασή του να ολοκληρώσει την πορεία του με την «αλμπισελέστε», έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες παρουσίας.

Η τελευταία του εμφάνιση αναμένεται, έτσι, να αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί μπροστά στους συμπατριώτες του. Η AFA έχει ήδη οργανώσει και άλλες εκδηλώσεις προς τιμήν του, ενώ το αργεντίνικο ποδόσφαιρο συνεχίζει να αποχαιρετά τον αρχηγό της εθνικής που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας της.

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Ο Μέσι ολοκληρώνει έτσι έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2005 και περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, τέσσερις μεγάλους τίτλους (2 Copa America, 1 Finalissima, χρυσό μετάλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008) και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.