Αυτή ήταν η 10η υποψηφιότητα της Σάλι Φιντ για βραβείο Emmy και η τέταρτη νίκη της.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Σάλι Φιλντ – για το «Νόρμα Ρέι» και «Μια θέση στην καρδιά» το 1980 και 1985 αντίστοιχα -το κέρδισε το 4ο βραβείο Emmyστην καριέρα της και έγινε η γηραιότερη στην κατηγορία του Α΄γυναικείου ρόλου για μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεταινία.

Η Σάλι Φιλντ βραβεύτηκε για την εξαιρετική της ερμηνεία ως Tova Sullivan στην ταινία του Netflix «Remarkably Bright Creatures».

Στην ηλικία των 79 ετών, η Φιλντ κατάφερε να κερδίσει μόνο με λίγους μήνες διαφορά, και την αναγνώριση της γηραιότερης νικήτριας στην κατηγορία, «τίτλο» που μέχρι πρόσφατα κατείχε η Τζέσικα Τάντι για το «Foxfire» από το 1987.

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Αυτή ήταν η 10η υποψηφιότητα της Φιντ για βραβείο Emmyκαι η τέταρτη νίκη της. Kατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει κερδίσει Emmy για την ερμηνεία της στο «Sybil» το 1977, στο «ER» το 2001 και το «Brothers & Sisters» το 2007.

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Η Φιλντ ήταν σοκαρισμένη με τη νίκη της καθώς ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της. Είπε πριν ξεκινήσει τον λόγο της «Αυτό υποτίθεται ότι δεν θα συνέβαινε. Οκ, πρέπει να μιλήσω πολύ πολύ γρήγορα».

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Αλλά μόλις άρχισε να μιλάει, έκανε μία ιδιαίτερα ηχηρή δήλωση. «Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο περήφανη που είμαι μέλος αυτής της κοινότητας- αυτής των τεχνών- για 62 και κάτι χρόνια τώρα. Μέσω της τέχνης, έχουμε σημασία. Οι φωνές μας έχουν σημασία. Η διαφορετικότητά μας, η μοναδική αφήγησή μας έχει σημασία» είπε μεταξύ άλλων.

Η Φιλντ αναφέρθηκε και στην υπόθεση συγχώνευσης της Paramount με τη Warner Bros. Discovery. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις φωνές να σιγάσουν ή να συμβιβαστούν ή να συγχωνευθούν» είπε η εξαιρετική Σάλι Φιλντ.

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