Αν και ο Σεπτέμβρης έχει μπει για τα καλά, ο καιρός ακόμη είναι ιδανικός για μια σύντομη απόδραση σε κάποια κοντινή παραλία και για φαγητό εκεί ακριβώς που «σκάει» η θάλασσα.

Η Εύβοια θεωρείται ένα από τα πιο πολυδιάστατα νησιά της Ελλάδας, με το μέγεθός της να επιτρέπει στο βουνό και τη θάλασσα να δημιουργούν τις δικές τους εικόνες, σχηματίζοντας ένα μοναδικό τοπίο. Σε πολλές περιπτώσεις, η θάλασσα συναντάει το πράσινο της βλάστησης και πολλά χωριά της γίνονται σημείο αναφοράς για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Η Εύβοια ξεχωρίζει, καθώς φιλοξενεί χωριά και οικισμούς που μπορείτε να επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ορεινά και παραθαλάσσια χωριά, προσφέρονται για εκδρομές, με τον Σεπτέμβρη να θεωρείται μία από τις καταλληλότερες εποχές για σύντομες αποδράσεις στη φύση.

Παράλληλα, πολλές από τις παραλίες της ξεχωρίζουν λόγω των εντυπωσιακών νερών της και του φυσικού τοπίου, ενώ άλλες διαθέτουν ιδιαίτερα γνωρίσματα.

Μια από τις παραλίες στην Εύβοια, ξεχωρίζει, καθώς τα ύδατά της διατηρούν την αυξημένη τους θερμοκρασία για όλο τον μήνα του Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος για την παραλία Ήλια στην Εύβοια!

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Η παραλία της Εύβοιας με τα πιο ζεστά νερά – Εκεί που οι ιαματικές πηγές «συναντούν» την θάλασσα

Γεωγραφικά η παραλία Ήλια βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά της Εύβοιας, στα παράλια του Ευβοϊκού κόλπου και είναι χτισμένη στους πρόποδες του βουνού Τελέθριο.

Ολόκληρη η περιοχή, αποτελεί ένα γραφικό και ήσυχο ψαροχώρι, με πολύ πράσινο και κρυστάλλινα νερά που ολοκληρώνουν την εικόνα.

Το χωριουδάκι, απέχει μόλις 2,5 ώρες από το κέντρο της Αθήνας, γεγονός που το καθιστά, ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση.

Η ομώνυμη παραλία ίσως να αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπειρία για τον επισκέπτη.

Η ακτογραμμή της, χαρακτηρίζεται από ένα «ψιλό» βότσαλο, ενώ είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση, γεγονός που εξασφαλίζει την «απομόνωση» των επισκεπτών.

Παράλληλα, λέγεται πως επρόκειτο για μια από τις πιο θερμές θάλασσες -και μάλλον όχι άδικα- αφού στη νότια πλευρά της παραλίας αναβλύσουν θερμά νερά από την ιαματική πηγή που υπάρχει στο σημείο.

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Η ιαματική πηγή, που διοχετεύει τα νερά της μέσα στην παραλία της Ήλιας, φτάνει σε θερμοκρασία περίπου τους 50 με 60 °C. Στη συνέχεια αναμειγνύονται με το θαλασσινό νερό δημιουργώντας έτσι μια ζεστή γωνιά στις ακτές της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω πηγή, βρίσκεται στο νότιο άκρο της παραλίας, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκινά η βραχώδης περιοχή, ενώ δεν αποτελεί κάποιο οργανωμένο λουτρό. Το σημείο παραμένει ανέγγιχτο από την ανθρώπινη παρουσία διασφαλίζοντας έτσι φυσικά τις υψηλές θερμοκρασίες και τα καθαρά- ιαματικά νερά που καταλήγουν στην θάλασσα.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι εύκολη, μέσω της Αιδηψούς, ενώ εκεί μπορείτε να συναντήσετε το απόλυτο γαλάζιο, με το καταπράσινο τοπίο.

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Η παραλία Ήλια αποτελεί, λοιπόν, έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν μία διαφορετική εμπειρία στην Εύβοια, μακριά από την πολυκοσμία. Το γαλάζιο της θάλασσας με το καταπράσινο φυσικό τοπίο και τα θερμά νερά της ιαματικής πηγής, δημιουργούν ένα φυσικό ησυχαστήριο. Ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο όταν η θάλασσα παραμένει ζεστή και ο καιρός ευνοεί τις εξορμήσεις, η Ήλια προσφέρεται για μία σύντομη εξόρμηση.