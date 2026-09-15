Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μετά το καλοκαίρι οι ψηφοφόροι - πλην της νέας μεγάλης πτώσης Καρυστιανού - Οι πολίτες δηλώνουν ότι μπορεί να αλλάξουν προτίμηση μέχρι τις εκλογές!

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε καθώς θα παρουσιαστούν οι νέες μετρήσεις που κρίνουν συνολικά την παρουσία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ και καταδεικνύουν την πρόθεση ψήφου την παρούσα στιγμή.

Έως το τέλος της εβδομάδας θα εμφανιστούν στα τηλεοπτικά κανάλια ή θα δημοσιευτούν σε εφημερίδες μετρήσεις των περισσότερων εταιριών δημοσκοπήσεων, ενώ η Metron Analysis για την τηλεόραση του Mega θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ακριβή νούμερα η στήλη δεν γνωρίζει, άλλωστε οι περισσότερες μετρήσεις βρίσκονται εν εξελίξει, γνωρίζει όμως τις κοινές τάσεις που παρατηρούνται:

- Οι αναποφάσιστοι αυξάνουν! Για δυο κυρίως λόγους - εκτός του ότι αυξάνει η απογοήτευση από την κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν κατορθώνει ακόμα να δημιουργήσει ρεύμα διακυβέρνησης:

Πρώτος λόγος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τις αρχές της άνοιξης και μετά και συνεπώς η όποια συσπείρωση σημειώθηκε αρχές του καλοκαιριού έπαψε να ισχύει. Δεύτερος λόγος ότι σημειώνεται νέα μεγάλη πτώση της Ελπίδας για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με τη μεγάλη πλειοψηφία όσων αλλάζουν γνώμη να περνούν στην κατηγορία των αναποφάσιστων. (Το πώς μοιράζονται στις μετρήσεις οι αναποφάσιστοι είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μια πονεμένη ιστορία, αλλά δεν είναι του παρόντος).

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- Στις νέες δημοσκοπήσεις δεν εμφανίζονται ουσιαστικές διαφορές σε σύγκριση με τις μετρήσεις πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι "παροχές" στη ΔΕΘ δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη ΝΔ, ενώ ενδιαφέρον έχουν τα ακριβή ποσοστά της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην κινδυνεύει ως προς τη δεύτερη θέση. Τόσο για τη ΝΔ, όσο και για την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία και για το λόγο αυτό οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται με τις προηγούμενες μετρήσεις των ιδίων εταιριών.

- Κάποιες εταιρίες φέρεται να έχουν ερώτηση για το πόσο σταθερή είναι η απόφαση των πολιτών για το κόμμα που έχουν επιλέξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ποσοστό που φτάνει ακόμα και μέχρι το 30% δηλώνει πως μπορεί μέχρι τις εκλογές να αλλάξει την απόφασή του! Η ρευστότητα σε όλο της το μεγαλείο!