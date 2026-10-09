Ακριβότερη χώρα είναι η Δανία, όπου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φτάνει τα 2,450 ευρώ το λίτρο, επίπεδο υψηλότερο κατά περίπου 41% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στα ύψη διαμορφώνεται το κόστος θέρμανσης στην Ευρώπη, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να φτάνει τα 1,742 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ η τιμή του Μπρεντ κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να διαφέρει ακόμη και κατά 1,45 ευρώ ανά λίτρο από χώρα σε χώρα.

Ακριβότερη χώρα είναι η Δανία, όπου η τιμή φτάνει τα 2,450 ευρώ το λίτρο, επίπεδο υψηλότερο κατά περίπου 41% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακολουθούν η Πορτογαλία με 2,204 ευρώ, η Ιταλία με 2,063 ευρώ και η Φινλανδία με 2,048 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκονται επίσης η Ουγγαρία, με 1,928 ευρώ το λίτρο, η Σουηδία με 1,918 ευρώ, η Γαλλία με 1,907 ευρώ, η Λετονία με 1,884 ευρώ και η Αυστρία με 1,800 ευρώ.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, η τιμή διαμορφώνεται στα 1,726 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Εσθονία φτάνει τα 1,715 ευρώ. Στην Κύπρο καταγράφεται τιμή 1,671 ευρώ το λίτρο, στην Κροατία 1,670 ευρώ και στην Πολωνία 1,663 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χαμηλότερα κινούνται η Σλοβενία με 1,629 ευρώ το λίτρο, η Ρουμανία με 1,589 ευρώ, η Λιθουανία με 1,575 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 1,539 ευρώ. Στο Βέλγιο η τιμή ανέρχεται στα 1,533 ευρώ, στην Ισπανία στα 1,495 ευρώ, στην Τσεχία επίσης στα 1,495 ευρώ και στην Ιρλανδία στα 1,487 ευρώ το λίτρο.

Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στη Μάλτα, στο 1 ευρώ το λίτρο. Οι μεγάλες αποκλίσεις αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στη διαφορετική φορολογία, στο κόστος διανομής και στις εθνικές πολιτικές στήριξης.

Για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία δεν περιλαμβάνονται τιμές στον συγκεκριμένο πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, χωρίς επιδότηση η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα θα ήταν περίπου στα 2,00–2,05 ευρώ το λίτρο.

Ο κυβερνητικός στόχος είναι να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τη συνδρομή του κράτους και των διυλιστηρίων.

Ελλάδα: Επιδότηση στην αντλία από τις 15 Οκτωβρίου

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε διπλή παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, συνδυάζοντας την οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου με το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται βάσει εισοδηματικών και γεωγραφικών κριτηρίων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, με δυνατότητα παράτασης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Η ενίσχυση θα εφαρμόζεται στην τιμή του διυλιστηρίου, πριν από τον ΦΠΑ, και θα μεταφέρεται μέσω των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων στον τελικό καταναλωτή. Το ακριβές ποσό ανά λίτρο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, εάν εφαρμοστεί επιδότηση 0,08 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, αντίστοιχη με εκείνη του πετρελαίου κίνησης, η τελική μείωση θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 0,10 ευρώ ανά λίτρο, εφόσον μετακυλιστεί πλήρως στον καταναλωτή.

Με βάση τις περσινές καταναλώσεις του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, που ανήλθαν σε 90.700 τόνους, το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας επιδότησης εκτιμάται σε περίπου 8,5 εκατ. ευρώ.

Η δυνατότητα παράτασης της επιδότησης και μετά τις 31 Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, ενώ η διατήρηση του Μπρεντ σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών.

Τέλος, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το επίδομα θέρμανσης, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και κάλυψη νοικοκυριών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα ή πέλετ.