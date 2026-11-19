Έφτασε η ώρα για την επικαιροποίηση εγγραφής μαθητών στο Ολοήμερο - Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς για να συνεχιστεί η φοίτηση των παιδιών.

Oι γονείς και οι κηδεμόνες μαθητών Δημοτικού που φοιτούν στο Ολοήμερο καλούνται μέχρι την επόμενη εβδομάδα ήτοι τις 25 του τρέχοντος μήνα να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση της εγγραφής του παιδιού, υποβάλλοντας ηλεκτρονικα στην σχολική μονάδα την σχετική αίτηση.

Πρόκειται για τυπική διαδικασία που βασίζεται στο Π.Δ. 79/2017 που καθορίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και ορίζει ότι κατά το β’ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου πρέπει να επικαιροποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Βάσει αυτής της διάταξης οι γονείς των μαθητών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα επικαιροποίησης. Μάλιστα όπως σημειώνεται ησυμπλήρωση της φόρμας είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές που φοιτούν ήδη στο Ολοήμερο, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς επιθυμούν τη συνέχιση της φοίτησης ή όχι.

Επισημαίνεται ότι για οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά εγγεγραμμένα στο Ολοήμερο, η ηλεκτρονική φόρμα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστά για κάθε παιδί.

Τι θα συμβεί αν δεν υποβληθεί η αίτηση;

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας δεν συμπληρώσει τη φόρμα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σχολείο θα θεωρήσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη συνέχιση της φοίτησης του παιδιού του στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να διαγραφεί αυτοδίκαια.