Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται για έξι μήνες.

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) των οποίων η εξάμηνη περίοδος ισχύος της προηγούμενης έγκρισης λήγει έως και τον Νοέμβριο. Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της καταβολής της ενίσχυσης και την ένταξη στην πληρωμή του Δεκεμβρίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα λόγω των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ενεργή έγκριση που λήγει από τον Ιούνιο έως και τον Νοέμβριο του 2026 θα πρέπει να ελέγξουν την κατάστασή της και, εφόσον απαιτείται, να προχωρήσουν σε νέα αίτηση μέχρι το τέλος του μήνα.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται για έξι μήνες. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής απαιτείται νέα αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πληρωμή του Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι δεν αρκεί να ξεκινήσουν τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποβολή και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ώστε η αίτησή τους να εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Πώς γίνεται η ανανέωση της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

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Κατά τη διαδικασία ελέγχονται τα στοιχεία του νοικοκυριού, η σύνθεση της οικογένειας, η κατοικία, τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση. Τα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.

Εάν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση του νοικοκυριού ή στα στοιχεία κατοικίας που δεν αποτυπώνονται σωστά στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορεί να απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε νοικοκυριά με φιλοξενούμενα μέλη, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ειδικές κατηγορίες, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.

Η νέα αίτηση εξετάζεται με βάση τα ισχύοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η υποβολή της δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση.

Πότε θα γίνει η πληρωμή του Δεκεμβρίου

Η τακτική πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για τον Δεκέμβριο του 2026, η ημερομηνία αυτή είναι η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, λόγω της εορταστικής περιόδου, η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Με βάση τη νομοθετική πρόβλεψη, υπάρχει δυνατότητα να γίνει έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Έτσι, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 21 Δεκεμβρίου και μετά, εφόσον εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η πρόωρη καταβολή αφορά τους δικαιούχους που έχουν εγκεκριμένη αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους

Το ύψος της μηνιαίας ενίσχυσης καθορίζεται από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ειδικότερα:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προβλέπονται 216 ευρώ τον μήνα.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 108 ευρώ.

Για κάθε ανήλικο μέλος προστίθενται 54 ευρώ.

Το ανώτατο όριο του συνολικού εγγυημένου ποσού ανέρχεται σε 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση το εγγυημένο ποσό που αντιστοιχεί στη σύνθεση του νοικοκυριού και το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα.

Η νομοθετική διάταξη για την πρόωρη πληρωμή

Η δυνατότητα πρόωρης καταβολής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται πλέον ρητά από τον νόμο. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκε με το άρθρο 252 του ν. 5259/2025, με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Η διάταξη προβλέπει ότι η καταβολή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να πραγματοποιείται έως δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Ειδικότερα, η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 252 του ν. 5259/2025, αναφέρει:

«Η καταβολή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Κατ’ εξαίρεση, εν όψει των εορταστικών περιόδων Χριστουγέννων και Πάσχα, η καταβολή του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται, με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έως δέκα (10) ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα».