Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν μειωμένο το Δώρο Χριστουγέννων, πώς επηρεάζουν το ποσό η ημερομηνία πρόσληψης και η μερική απασχόληση - Αναλυτικά παραδείγματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα λάβουν απαραίτητα ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό.

Το ύψος του Δώρου εξαρτάται κυρίως από τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αλλά και από το καθεστώς απασχόλησης και τις αποδοχές κάθε εργαζομένου.

Ολόκληρο το Δώρο δικαιούνται όσοι διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη σε όλη τη συγκεκριμένη περίοδο. Όσοι, όμως, προσλήφθηκαν αργότερα ή αποχώρησαν πριν από τη λήξη του έτους, δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Ποιοι δεν θα πάρουν ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων

Μειωμένο, αναλογικό Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων:

1. Όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2026

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Οι εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την έναρξη της περιόδου υπολογισμού δεν δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο. Το ποσό υπολογίζεται ανάλογα με τις ημερολογιακές ημέρες που διήρκεσε η εργασιακή τους σχέση.

2. Όσοι αποχώρησαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου

Είτε πρόκειται για παραίτηση είτε για απόλυση, ο εργαζόμενος δεν χάνει το δικαίωμα στο Δώρο. Δικαιούται την αναλογία που αντιστοιχεί στο διάστημα απασχόλησής του μέσα στην περίοδο από την 1η Μαΐου έως την ημερομηνία αποχώρησης.

3. Όσοι εργάζονται με μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο δικαιούνται κανονικά Δώρο Χριστουγέννων. Ωστόσο, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές τους, οι οποίες είναι χαμηλότερες από εκείνες της πλήρους απασχόλησης.

4. Όσοι απασχολούνται με εκ περιτροπής εργασία

Για τους εργαζόμενους που δεν απασχολούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ισχύουν ειδικοί κανόνες υπολογισμού, ανάλογα με τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης.

Πώς υπολογίζεται το αναλογικό Δώρο

Η νομοθεσία προβλέπει ότι για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου αντιστοιχούν:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.

Δύο ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται η αντίστοιχη αναλογία.

Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, εφόσον η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, οι αποδοχές κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Παραδείγματα: Πόσα χρήματα θα πάρουν οι εργαζόμενοι

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πόσο διαφοροποιείται το Δώρο ανάλογα με τον μισθό και την ημερομηνία πρόσληψης. Τα ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν την προσαύξηση 4,1666% λόγω της αναλογίας επιδόματος αδείας.

Παράδειγμα 1: Εργαζόμενος με μισθό 1.200 ευρώ που εργάστηκε ολόκληρο το οκτάμηνο

Εργαζόμενος που απασχολήθηκε συνεχώς από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούται ολόκληρο το Δώρο.

Βασικό Δώρο: 1.200 ευρώ.

Προσαύξηση επιδόματος αδείας: 50 ευρώ.

Σύνολο: 1.250 ευρώ μικτά.

Παράδειγμα 2: Εργαζόμενος που προσλήφθηκε την 1η Σεπτεμβρίου με μισθό 1.200 ευρώ

Για 122 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, το ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

Αναλογικό Δώρο: 616,42 ευρώ.

Προσαύξηση επιδόματος αδείας: 25,69 ευρώ.

Σύνολο: 642,11 ευρώ μικτά.

Παράδειγμα 3: Εργαζόμενος που προσλήφθηκε την 1η Οκτωβρίου με μισθό 1.200 ευρώ

Για 92 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, δικαιούται περίπου 484,21 ευρώ μικτά.

Παράδειγμα 4: Εργαζόμενος που προσλήφθηκε την 1η Νοεμβρίου με μισθό 1.000 ευρώ

Για 61 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, το Δώρο διαμορφώνεται περίπου στα 267,54 ευρώ μικτά.

Παράδειγμα 5: Εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ που εργάστηκε ολόκληρο το οκτάμηνο

Βασικό Δώρο: 800 ευρώ.

Προσαύξηση επιδόματος αδείας: 33,33 ευρώ.

Σύνολο: 833,33 ευρώ μικτά.

Παράδειγμα 6: Εργαζόμενος με μερική απασχόληση και μισθό 600 ευρώ

Εφόσον εργάζεται με μειωμένο ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του οκταμήνου και οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του ανέρχονται σε 600 ευρώ, δικαιούται:

Βασικό Δώρο: 600 ευρώ.

Προσαύξηση επιδόματος αδείας: 25 ευρώ.

Σύνολο: 625 ευρώ μικτά.

Ποιες απουσίες επηρεάζουν το ποσό

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ημέρες απουσίας από την εργασία, καθώς δεν υπολογίζονται όλες με τον ίδιο τρόπο.

Στον χρόνο υπολογισμού του Δώρου συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, οι ημέρες της κανονικής ετήσιας άδειας και της άδειας μητρότητας.

Αντίθετα, αφαιρούνται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας και λαμβάνει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. Τα πρώτα τριήμερα ασθενείας, κατά τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, συνυπολογίζονται.

Επομένως, η διάρκεια της απουσίας και το είδος της άδειας μπορούν να επηρεάσουν το τελικό ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος.

Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2026

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων για το 2026 είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Οι εργοδότες μπορούν, φυσικά, να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα.

Το Δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και δεν επιτρέπεται η παραίτηση του εργαζομένου από το σχετικό δικαίωμα.

Οι εργαζόμενοι που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν λάβει το ποσό που δικαιούνται μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διεκδικήσουν την καταβολή του.