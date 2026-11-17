Γιορτές με μπλόκα στους δρόμους;- Το λάθος του εκπροσώπου- Γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκριθεί με την ...ΕΛΑΣ στην πορεία!

Μια κοινωνική κατηγορία φοβάται πραγματικά αυτό τον καιρό η κυβέρνηση, τους αγρότες.

Οι πληρωμές δεν έχουν προχωρήσει, ενώ διάφορες λύσεις που συζητούνται, όπως οι «πρόχειρες δηλώσεις», ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις παρόμοιες- ή και χειρότερες- του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες θα «ζεστάνουν» τα τρακτέρ τους συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, ενώ η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) θα προχωρήσει σε μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας στις 6 Δεκεμβρίου.

Γιορτές με μπλόκα στους δρόμους;

Λογικά αμέσως μετά τις αποφάσεις που θα λάβει η Πανελλαδική των Μπλόκων θα ακολουθήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Το πρώτο που ζητούν οι αγρότες είναι να υλοποιήσει ο Κ. Μητσοτάκης τις περυσινές του δεσμεύσεις -στην πλειοψηφία τους δεν έχουν υλοποιηθεί.

Αν δεν υλοποιηθούν, μαζί με τις δεσμεύσεις για το σήμερα, τα τρακτέρ θα βγουν στους δρόμους.

Εκεί μάλλον θα τους βρουν και οι γιορτές!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ΝΔ απέχει από το Πολυτεχνείο

Θυμάστε που η ΟΝΝΕΔ προγραμμάτιζε εκδήλωση για το Πολυτεχνείο με ομιλητή τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και ο Στ. Τζουμάκας μας πληροφορούσε ότι ο ...Καραμανλής και η ...Ντόρα βρισκόταν έξω από το Πολυτεχνείο τις ημέρες της εξέγερσης των φοιτητών;

Ε, επί ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά ξεχάστηκαν.

Επί πανδημίας άλλωστε ο Δ. Κουτσούμπας έφαγε ξύλο για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση, ενώ και ο Γ. Βαρουφάκης δέχτηκε επιθέσεις.

Τώρα η ΝΔ ειρωνεύεται τον Αλέξη Τσίπρα που θα συμμετάσχει στην πορεία (!), ελπίζοντας πως θα ταξιδεύσει ξανά με παλιά εισιτήρια, ενώ το ερώτημα (ένα από τα πολλά) είναι άλλο: Γιατί η ΝΔ δεν συμμετέχει στην πορεία; Γιατί αποφεύγει (μέχρι χθες βράδυ τουλάχιστον που έκλεινε την ύλη της η στήλη) να εκδώσει έστω μια ανακοίνωση;

Διάολε, τη χούντα έριξε η εξέγερση των φοιτητών.

ΥΓ: Υπάρχει και ένα ακόμα πιο σκληρό ερώτημα για την ηγεσία της ΝΔ: Το κάνει γιατί φοβάται την ακροδεξιά ή το κάνει γιατί έχει γίνει ένα μαζί της; Γιατί ότι υπάρχει μεγάλη μετατόπιση της σημερινής ηγεσίας της ΝΔ από προηγούμενες ηγεσίες (όπως επί Καραμανλή) είναι γεγονός...

Πού ποντάρει ο Άδωνις

Με την επαναφορά της «ψεκασμένης» -για να χρησιμοποιήσουμε αγαπημένες φράσεις των φιλοκυβερνητικών μέσων- θεωρίας περί μη ύπαρξης νεκρών στο Πολυτεχνείο ο Άδωνις Γεωργιάδης ήξερε ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο Μαξίμου.

Τι επεδίωκε όμως ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός Υγείας;

Να λάβει τις ψήφους των δεξιών (και ακροδεξιών- ναι, υπάρχουν και αυτοί) ψηφοφόρων της ΝΔ.

Και μέχρι τώρα, απ΄ ότι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, τα καταφέρνει μια χαρά!

Το λάθος του εκπροσώπου και η ...διόρθωση!

Είναι χαρακτηριστικό πως ο υπουργός Υγείας έφερε σε δύσκολη θέση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δηλαδή επειδή έχουμε δημοκρατία θα μπορούσε να πει ότι στην τουρκοκρατία οι Έλληνες κατέσφαξαν τους αθώους Οθωμανούς;

Ή ότι στις Θερμοπύλες οι Σπαρτιάτες ήταν δειλοί;

Δημοκρατία έχουμε, μπορούσε να τα πει;

Θα τον κράταγε ο Μητσοτάκης;

Γιατί λοιπόν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

ΥΓ: Λέγοντας πάντως ο εκπρόσωπος πως η ΝΔ αναγνωρίζει τις θυσίες κάθε χώρου διαφοροποιήθηκε από τον υπουργό Υγείας...

Το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκριθεί με την ...ΕΛΑΣ!

Εντύπωση προκαλούν πάντως και οι διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη σε φιλικά της μέσα.

Το ΠΑΣΟΚ, λέει, θέλει να συγκριθεί με την ΕΛΑΣ στην πορεία για το ποιο κόμμα θα έχει τον περισσότερο κόσμο!

Και εμείς που νομίζαμε πως η συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου έστελνε άλλα μηνύματα...