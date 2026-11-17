Οι χρήστες άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα στον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών υπηρεσιών Downdetector γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (17:00 GMT), καθώς όσοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες τραπεζών, όπως η Chase Bank, η Wells Fargo και η US Bank, έβλεπαν μηνύματα σφάλματος.

Προβλήματα στα συστήματα ορισμένων από τις μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών άφησαν τους πελάτες να αναζητούν απαντήσεις τη Δευτέρα.

Οι χρήστες άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα στον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών υπηρεσιών Downdetector γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (17:00 GMT), καθώς όσοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες τραπεζών, όπως η Chase Bank, η Wells Fargo και η US Bank, έβλεπαν μηνύματα σφάλματος. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπιζαν και οι χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας πληρωμών Zelle.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Chase Bank έδωσε τελικά ορισμένες διευκρινίσεις. Ανέφερε ότι ένα σφάλμα λογισμικού σε συστήματα υλικού εξοπλισμού που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της ενδέχεται να επηρέαζε και άλλες τράπεζες και ότι εργάζεται εντατικά για την επίλυση αυτού που περιγράφει ως «προσωρινό» πρόβλημα.

Παρότι ορισμένοι χρήστες εξακολουθούν να αναφέρουν προβλήματα στο Downdetector, ο αριθμός των αναφορών έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

Τεχνικό πρόβλημα στη JPMorgan Chase προκαλεί καθυστερήσεις στις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μεγάλων αμερικανικών τραπεζώ

Χιλιάδες πελάτες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στους διαδικτυακούς λογαριασμούς τους σε αρκετές μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και στην υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Zelle τη Δευτέρα, αφού ένα τεχνικό πρόβλημα στη JPMorgan Chase προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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Ωστόσο, η Chase δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης και ότι εργαζόταν για την αποκατάσταση των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών έως το τέλος της ημέρας.

«Η JPMorgan Chase αντιμετώπισε ένα προσωρινό πρόβλημα που σχετίζεται με σφάλμα λογισμικού σε σύστημα υλικού εξοπλισμού εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις της — δεν πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση», δήλωσε ο Τζο Εβαντζελίστι, εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η διακοπή λειτουργίας σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από τεχνολογικά προβλήματα που επηρέασαν άλλους τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας της Microsoft την Πέμπτη επηρέασε υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Μια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε το εθνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας την Παρασκευή καθήλωσε στο έδαφος όλες τις πτήσεις στις ΗΠΑ για αρκετές ώρες και προκάλεσε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τη Δευτέρα, η United Airlines ανακοίνωσε ότι είχε επιλύσει ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της σύστημα, το οποίο είχε προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις πτήσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Εβαντζελίστι δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορούσε αποκλειστικά τη Chase.

«Δεν πρόκειται για συστημικό πρόβλημα — άλλες τράπεζες ενδέχεται να επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις στις συναλλαγές μόνο στον βαθμό που συμμετείχαν σε συναλλαγές μαζί μας», ανέφερε.

Τα τεχνικά προβλήματα της Δευτέρας φάνηκε να επικεντρώνονται στους πελάτες της Chase και στους πελάτες άλλων τραπεζών που προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με τη Chase.