Η «ρεαλιστική ελπίδα» ακούστηκε πρώτα από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της συνέντευξής του στη Wall Street Journal επαναδιατύπωσε το δίλημμα των επόμενων εκλογών λέγοντας ότι θα είναι ανάμεσα στη «ρεαλιστική ελπίδα» και στους «πειραματισμούς». Μόνο που η φράση «realistic hope» δεν είναι δική του έμπνευση.

Όπως εξήγησε στη στήλη πολιτικός επιστήμονας που μελετά καμπάνιες ξένων ηγετών, την είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ως αρχηγός των Εργατικών μιλούσε για «μια ρεαλιστική, ειλικρινή ελπίδα». Τον Ιούνιο του 2024, λίγο πριν από τις βρετανικές εκλογές, επανήλθε στη συγκεκριμένη διατύπωση, δηλώνοντας στον Observer «We're offering realistic hope», κάτι που επανέλαβε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ο Στάρμερ χρησιμοποίησε τη «ρεαλιστική ελπίδα» ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για να υποσχεθεί πολιτική αλλαγή, ενώ ο Μητσοτάκης την επιστρατεύει για να υποστηρίξει τη συνέχιση της δικής του διακυβέρνησης.

Ο Στάρμερ πέτυχε να κερδίσει τις εκλογές αλλά απέτυχε ως πρωθυπουργός και αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μόλις δύο χρόνια.

Το βέβαιο είναι ότι ο δανεισμός συνθήματος από ξένο ηγέτη, που δεν τα πήγε και τόσο καλά τελικά, δείχνει το λιγότερο ένδεια έμπνευσης.

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