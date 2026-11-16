Στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι καταθέσεις μετρητών που πραγματοποίησαν πολίτες μέσα στο 2024, με τις φορολογικές αρχές να αναζητούν πιθανές αποκλίσεις από τα δηλωμένα εισοδήματα.

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών έχουν μπει οι τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτών που πραγματοποίησαν καταθέσεις μετρητών μέσα στο 2024, με στόχο να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που εμφανίζονται στις τράπεζες προέρχονται από εισοδήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη ότι ένας πολίτης «έβαλε μετρητά στην τράπεζα»;

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία κάποιος καταθέτει στον τραπεζικό του λογαριασμό χρήματα που διατηρούσε σε φυσική μορφή, δηλαδή χαρτονομίσματα και κέρματα. Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε στο ταμείο ενός τραπεζικού καταστήματος είτε μέσω μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών που υποστηρίζει καταθέσεις μετρητών.

Για παράδειγμα, ένας πολίτης που διατηρεί στο σπίτι του 5.000 ευρώ μπορεί να αποφασίσει να τα μεταφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι, ένα ποσό που μέχρι πρότινος είχε στην κατοχή του σε μετρητά εμφανίζεται πλέον ως τραπεζική κατάθεση. Αντίστοιχα, κάποιος μπορεί να καταθέσει χρήματα που έχει συγκεντρώσει από αποταμιεύσεις, από την πώληση ενός προσωπικού αντικειμένου ή από άλλη νόμιμη πηγή.

Αυτό που εξετάζουν οι φορολογικές αρχές είναι η προέλευση των χρημάτων και κατά πόσο τα συγκεκριμένα ποσά δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.

Οι ενημερωτικές επιστολές και η προθεσμία του ενός μήνα

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η Κρατική Υπηρεσία Εσόδων ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου την αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε πολίτες που πραγματοποίησαν καταθέσεις μετρητών κατά τη διάρκεια του 2024.

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Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να εξετάσουν την προέλευση των χρημάτων και να ελέγξουν εάν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στα ποσά που κατέθεσαν και στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν εισοδήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί, θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποιητική φορολογική δήλωση για το 2024, εντός προθεσμίας ενός μήνα.

Πότε η κατάθεση μετρητών δεν αποτελεί φορολογική παράβαση

Η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό δεν συνεπάγεται αυτομάτως φορολογική παράβαση. Για παράδειγμα, εάν τα χρήματα προέρχονται από αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή από άλλη νόμιμη και δικαιολογημένη πηγή, η μεταφορά τους στην τράπεζα δεν δημιουργεί από μόνη της νέα φορολογική υποχρέωση.

Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές καταθέσεις και τα δηλωμένα εισοδήματα, δίνοντας παράλληλα στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Οι φορολογικές αρχές διαθέτουν ήδη τα στοιχεία για τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αντιπαραβάλλουν με τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρούν να εντοπίσουν περιπτώσεις πιθανών αδήλωτων εισοδημάτων, χωρίς να αντιμετωπίζεται κάθε κατάθεση μετρητών ως φορολογική παράβαση.