Βάση ανεφοδιασμού το Ηράκλειο για το γαλλικό ερευνητικό «Abeille Marengo» - Ο προγραμματισμός των επόμενων αφίξεων

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε εκ νέου σήμερα Δευτέρα το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο επιχειρεί στο πλαίσιο του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η άφιξη του πλοίου αποτελεί μέρος του τακτικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της αποστολής. Το κρητικό λιμάνι λειτουργεί πλέον ως σταθερός κόμβος υποστήριξης, όπου το σκάφος θα επιστρέφει ανά τακτά διαστήματα για λόγους συντήρησης, ανεφοδιασμού και εναλλαγής προσωπικού.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, αναμένονται περίπου 14 ακόμη κατάπλοι στο Ηράκλειο, καθώς η αντικατάσταση του πληρώματος πραγματοποιείται ανά 18 έως 20 ημέρες.

Η διαδικασία πρόσδεσης και το έργο του πλοίου

Κατά τη διαδικασία εισόδου του στο λιμάνι, το Abeille Marengo παρέμεινε σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η διέλευση του πλοίου της ακτοπλοϊκής γραμμής. Ακολούθως, Έλληνας πλοηγός επιβιβάστηκε στο σκάφος μέσω πλοηγίδας και, με τη συνοδεία ρυμουλκού για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, το οδήγησε στη θέση πρόσδεσης.

Σημειώνεται ότι μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό σκάφος βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου. Η αποστολή του επικεντρώνεται αποκλειστικά στη χαρτογράφηση και τις έρευνες βυθού, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαδρομή.

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