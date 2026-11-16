Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα έχει πλέον 37 βουλευτές στη σύνθεσή της.

Τη «φανέλα» του ΠΑΣΟΚ θα φορέσει ξανά, σήμερα, μετά από 16 χρόνια η Νίνα Κασιμάτη. Η ανεξάρτητη βουλευτής της Β’ Πειραιά θα συναντηθεί σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στη Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο της επιστροφής της στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολότευσης.

«Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 13:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη Βουλευτή Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ (Χαρ. Τρικούπη 50)», ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Με την επανένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αυξάνεται στους 37 βουλευτές.