Τα στοιχεία των κωδικών 811 έως 816 των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2015-2024 είναι αποκαλυπτικά.

Την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων, αλλά και να βάλει φρένο στη στεγαστική κρίση, αποκαλύπτουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα δυσβάσταχτα ενοίκια, η εφορία εμφανίζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, με το μέσο δηλωμένο μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφώνεται μόλις στα 289 ευρώ το 2024. Πρόκειται για μια εικόνα που απέχει αισθητά από τις τιμές των αγγελιών στις μεγάλες πόλεις και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων.

Τα στοιχεία των κωδικών 811 έως 816 των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2015-2024 είναι αποκαλυπτικά. Το συνολικό ποσό των δηλωμένων ενοικίων αυξήθηκε από 2,1 δισ. σε 3,8 δισ. ευρώ, ωστόσο το μέσο μηνιαίο μίσθωμα ανέβηκε από 240 σε μόλις 289 ευρώ μέσα σε 9 χρόνια, καταγράφοντας αύξηση 20% (κωδικοί 811–816). Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στον κωδικό 811, όπου το μέσο δηλωμένο ενοίκιο αυξήθηκε από 212 ευρώ το 2015 σε μόλις 237 ευρώ το 2024. Παρότι μέρος της απόκλισης εξηγείται από παλαιότερες μισθώσεις, γεωγραφικές διαφορές και επιμερισμό των ενοικίων, τα στοιχεία αποτυπώνουν εκτεταμένη υποδήλωση μισθωμάτων.

Η κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες για ψηφιακούς ελέγχους και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δεν έχει καταφέρει να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια στην αγορά.

Το κυβερνητικό αδιέξοδο αποτυπώνεται και στη νέα παράταση της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζών για την 1η Ιουλίου 2027

Ένα μέτρο που παρουσιάστηκε ως σημαντικό εργαλείο περιορισμού της φοροδιαφυγής μετατέθηκε, καθώς το κράτος δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων παραμένει βασική εκκρεμότητα, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασυνδέσεις μεταξύ ΑΑΔΕ, τραπεζών, Κτηματολογίου και ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Έτσι, η εφαρμογή ενός μέτρου που θα μπορούσε να περιορίσει τις συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι» παραπέμπεται ουσιαστικά στην επόμενη κυβέρνηση, αναδεικνύοντας σοβαρές καθυστερήσεις στον κρατικό σχεδιασμό.

Η κυβέρνηση επέλεξε να μην ενεργοποιήσει προεκλογικά την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, μεταθέτοντας την εφαρμογή του μέτρου για μετά τις εκλογές. Η εννεάμηνη παράταση (από τον Οκτώβριο 2026 στον Ιούλιο 2027), πέρα από τις τεχνικές εκκρεμότητες που επικαλείται το οικονομικό επιτελείο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για πολιτική σκοπιμότητα, καθώς η ενεργοποίηση των νέων κανόνων θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Αντί να αναλάβει το πολιτικό κόστος της εφαρμογής ενός μέτρου που η ίδια προώθησε, η κυβέρνηση αφήνει ουσιαστικά την εκκρεμότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι προεκλογικοί υπολογισμοί φαίνεται να υπερισχύουν της ανάγκης για άμεση αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων.