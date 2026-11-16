Η ελληνική πόλη για τις πιο όμορφες οικογενειακές Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τα Χριστούγεννα θεωρούνται από πολλούς, μία από τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου, καθώς όλη η χώρα χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα, με τις πόλεις, τα χωριά και τους χειμερινούς οικισμούς να φορούν τα γιορτινά τους.

Είναι μία περίοδος, κατά την οποία οι οικογένειες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις με φόντο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και να επισκεφθούν προορισμούς που μπορούν να εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τέτοιους προορισμούς. Ορισμένοι από αυτούς είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς λόγω των χιονοδρομικών ή το μεγάλο υψόμετρο και άλλοι είναι γνωστοί καθώς τα Χριστούγεννα μεταμορφώνονται σε έναν πραγματικά μαγικό τόπο.

Ένας τέτοιος προορισμός είναι και Δράμα, η όποια κάθε χρόνο μεταμορφώνεται γίνεται πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, που καλούνται να ανακαλύψουν μία διαφορετική πλευρά της πόλης.

Δράμα – Μία επίσκεψη στην πόλη των Χριστουγέννων

Η Δράμα, βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, και διαθέτει μία ξεχωριστή ομορφιά.

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Η πόλη διαθέτει γωνιές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς όλες τις εποχές του χρόνου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, ένας μικρός φυσικός παράδεισος με τρεχούμενα νερά, πηγές, μικρές λίμνες και πλούσια βλάστηση. Παράλληλα, το κέντρο της πόλης προσφέρεται για χαλαρές βόλτες, καφέ και φαγητό, ενώ τον χειμώνα αποκτά μία ιδιαίτερα γοητευτική ατμόσφαιρα.

Ονειρούπολη Δράμας – Ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός

Ο βασικός λόγος, ωστόσο, που η Δράμα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους δημοφιλέστερους χριστουγεννιάτικους προορισμούς είναι η περίφημη Ονειρούπολη.

Από το 2004, το πάρκο στήνεται από νωρίς στο Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ένα γιορτινό χωριό που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι.

Πρόκειται για μία εμπειρία που μπορούν να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, με τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι μέσα σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό. Θεματικά σπιτάκια, δημιουργικά εργαστήρια, διαδραστικές δραστηριότητες και η δυνατότητα συνάντησης με τον Άγιο Βασίλη συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η χριστουγεννιάτικη φαντασία γίνεται πραγματικότητα.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Κάθε χρόνο το εορταστικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μουσικές συναυλίες, θετρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις για επισκέπτες όλων των ηλικιών, δημιουργώντας την κατάλληλη συνθήκη για διασκέδαση και όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Για τη φετινή εορταστική περίοδο 2026-2027, η Ονειρούπολη αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό από τις 4 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας για ακόμη μία χρονιά στη Δράμα έναν ξεχωριστό γιορτινό χαρακτήρα.