Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής για το επίδομα παιδιού Α21.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00 κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τέλος στη διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων και τροποποίησης των ήδη υποβληθεισών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους και να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον χιλιάδων οικογενειών στρέφεται στις επόμενες πληρωμές του επιδόματος, αλλά και στην πρόσθετη καταβολή που αναμένεται τον Δεκέμβριο, ενδεχομένως πριν από τα Χριστούγεννα.

Με βάση τον προγραμματισμό, οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ως εξής:

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβάλλεται η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις.

21-23 Δεκεμβρίου 2026: Αναμένεται η πρόσθετη πληρωμή του Δεκεμβρίου, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

29 Ιανουαρίου 2027: Προγραμματίζεται η τελευταία καταβολή για το επίδομα του 2026, η οποία αφορά κυρίως δικαιούχους που θα υποβάλουν την αίτησή τους προς το τέλος της προθεσμίας, εντός Ιανουαρίου.

Πότε θα γίνει η πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πληρωμή του Δεκεμβρίου, καθώς χιλιάδες οικογένειες αναμένουν την οικονομική ενίσχυση ενόψει των εορτών. Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δίνει τη δυνατότητα στον ΟΠΕΚΑ να καταβάλλει νωρίτερα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που χορηγεί κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Έτσι, η πληρωμή που κανονικά θα πραγματοποιούνταν στο τέλος του μήνα μπορεί να μεταφερθεί νωρίτερα, με το διάστημα 21 έως 23 Δεκεμβρίου να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις του Οργανισμού.

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Τι ισχύει για τις αιτήσεις Α21

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Όσες ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση και εγκριθούν, θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 18:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.gr/epidomapaidiou/) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν στην αίτηση

Το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2026, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία φοίτησης των παιδιών. Για τα εξαρτώμενα τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

Η τάξη φοίτησης.

Ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο δικαιούχος καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Τέλος, οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με οριστική υποβολή. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής, απαιτείται να πατηθεί η επιλογή της οριστικής υποβολής.