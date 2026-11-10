Έως 11.817 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας και κάλυψη έως 75% του κόστους απασχόλησης για 12 μήνες.

Νέα δυνατότητα χρηματοδότησης του μισθολογικού κόστους αποκτούν από σήμερα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς το μεσημέρι ενεργοποιείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 279,6 εκατ. ευρώ.

Η δράση προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει τα 984,75 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο και συνολικά τα 11.817 ευρώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, περιορίζοντας το κόστος των νέων προσλήψεων. Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος των μικτών αποδοχών και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Η διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των προσλαμβανόμενων εργαζομένων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος, καθώς παρέχονται υψηλότερα κίνητρα για την πρόσληψη γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω και ανδρών άνω των 50 ετών.

Η χρηματοδότηση υπολογίζεται με βάση μοναδιαίο μηνιαίο κόστος εργασίας ύψους 1.313 ευρώ, επί του οποίου εφαρμόζεται ποσοστό επιχορήγησης 50% ή 75%, ανάλογα με την κατηγορία του ωφελουμένου.

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Συγκεκριμένα, για την πρόσληψη άνεργης γυναίκας ηλικίας 30 ετών και άνω, η επιχείρηση δικαιούται επιχορήγηση 75%, που αντιστοιχεί σε 984,75 ευρώ μηνιαίως ή 11.817 ευρώ συνολικά για 12 μήνες.

Αντίστοιχο ποσό προβλέπεται για την πρόσληψη άνεργου άνδρα ηλικίας 50 ετών και άνω, με την ενίσχυση να καλύπτει επίσης το 75% του μοναδιαίου κόστους.

Για τους άνεργους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης περιορίζεται στο 50%, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως και στα 7.878 ευρώ για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών φτάνει τα 3.939 ευρώ ανά πρόσληψη σε ετήσια βάση, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό στελέχωσης των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων υποψηφίων.

Ενδεικτικά, μία επιχείρηση που θα προσλάβει πέντε εργαζομένους με το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης θα μπορούσε να λάβει συνολική ενίσχυση 59.085 ευρώ για το δωδεκάμηνο, εφόσον εγκριθούν όλες οι θέσεις και πληρούνται οι όροι του προγράμματος.

Το παράδειγμα αποτυπώνει το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες προσωπικού, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι κάθε εργοδότης δικαιούται αυτομάτως συγκεκριμένο αριθμό επιδοτούμενων θέσεων.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Η δράση έχει πανελλαδική εφαρμογή, επιτρέποντας την ένταξη επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.

Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα είναι η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού κατά το συγκεκριμένο διάστημα, καθώς στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και όχι η υποκατάσταση ήδη εργαζομένων με επιδοτούμενο προσωπικό.

Παράλληλα, η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά θέσεις πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια χρηματοδότησης 12 μηνών.

Για τις επιχειρήσεις, επομένως, κρίσιμο στοιχείο πριν από την υποβολή της αίτησης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής, του ιστορικού μεταβολών του προσωπικού και των απαιτήσεων που θα περιλαμβάνονται στην αναλυτική δημόσια πρόσκληση.

Πώς επηρεάζεται το κόστος των προσλήψεων

Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί περιθώρια περιορισμού του εργασιακού κόστους, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επέκταση δραστηριοτήτων ή ενίσχυση των υφιστάμενων τμημάτων τους. Η δυνατότητα κάλυψης έως 75% του μοναδιαίου κόστους εργασίας για έναν χρόνο μειώνει την αρχική οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η δημιουργία νέων θέσεων.

Ωστόσο, η επιδότηση υπολογίζεται επί συγκεκριμένου ποσού αναφοράς και δεν συνεπάγεται ότι καλύπτεται αυτομάτως το 75% της πραγματικής μισθολογικής δαπάνης κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών που συμφωνούνται.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το υπόλοιπο κόστος εργασίας, καθώς και με οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη προκύπτει πέραν του επιχορηγούμενου ποσού.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά σημασία για τον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπει την εκτίμηση του πραγματικού κόστους ανά νέα θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και μετά τη λήξη της.