Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ δρομολογούνται 4000 προσλήψεις αναπληρωτών για τα κενά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, το χρονοδιάγραμμα.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026–2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις εγκυκλίους για την καταγραφή των λειτουργικών κενών στα σχολεία.

Η διαδικασία αφορά τόσο τη Γενική όσο και την Ειδική Αγωγή, στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ περιλαμβάνει και τις ανάγκες στελέχωσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, η Γ΄ φάση περιλαμβάνει περίπου 4.000 προσλήψεις σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα τεράστια κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Η καταγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Γενική Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ, τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, Μουσικά Σχολεία, ΥΜΕΠΑΛ. Παράλληλα, η διαδικασία αφορά και τις προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, με ανάγκες σε ΣΜΕΑΕ, στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΔΑΣΥ.

Το χρονοδιάγραμμα για τη Γ΄ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΙΘΑ πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν τα λειτουργικά κενά στο ΟΠΣΥΔ ενώ μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ελέγξουν, να τροποποιήσουν όπου απαιτείται και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για να εκκινήσει το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την πρόσληψη αναπληρωτών. Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 4.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με την τρίτη φάση να «κλειδώνει» για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ήτοι μετά τις 15 του μήνα με πιθανότερη μέρα ανακοίνωσης να διαφαίνεται η Τετάρτη 18 Νοέμβρη. Όλα θα κριθούν από την οριστικοποίηση των κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις όπου και θα υπάρξει η πλέον σαφέστερη εικόνα για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων.