Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με επιδότηση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα 12 μηνών.

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες άνω των 30 ετών και στους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω, καθώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 279,6 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα, επιδιώκοντας να ενισχύσει την απασχόληση και να διευκολύνει την επαγγελματική επανένταξη ανέργων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.

Πόση είναι η επιδότηση για τις νέες θέσεις εργασίας

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την ηλικία και το φύλο του εργαζομένου, ενώ υπολογίζεται βάσει μοναδιαίου κόστους 1.313 ευρώ τον μήνα.

Ειδικότερα, τα ποσά της επιχορήγησης διαμορφώνονται ως εξής:

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Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 75%, με την ενίσχυση να φτάνει τα 984,75 ευρώ τον μήνα.

Άνεργοι άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών: Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Η επιδότηση αφορά διάστημα 12 μηνών πλήρους απασχόλησης και καλύπτει μέρος του συνολικού κόστους που συνεπάγεται η πρόσληψη ενός νέου εργαζομένου.

Ποιες δαπάνες καλύπτει το πρόγραμμα

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και οι πρόσθετες παροχές που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση καλύπτει και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της ελληνικής επικράτειας.

Ωστόσο, για την ένταξη στη δράση τίθεται συγκεκριμένη προϋπόθεση: οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο που προηγείται της οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».