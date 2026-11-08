Οι σχεδιαστές προτείνουν να δοθεί προσοχή και σε χώρους που συνήθως μένουν εκτός διακόσμησης, όπως τα μπάνια, τα γραφεία, οι διάδρομοι και τα παράθυρα.

Η νοσταλγία, οι οικογενειακές αναμνήσεις και η διαχρονική γοητεία των παραδοσιακών στολιδιών επιστρέφουν δυναμικά στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του 2026. Οι φετινές τάσεις αφήνουν για λίγο στην άκρη τις αυστηρά οργανωμένες διακοσμητικές συνθέσεις και τη λογική των απόλυτα ταιριαστών στολιδιών, δίνοντας προτεραιότητα σε αντικείμενα με συναισθηματική αξία, χειροποίητες δημιουργίες και λεπτομέρειες που ξυπνούν όμορφες αναμνήσεις.

Τα Χριστούγεννα είναι, άλλωστε, η εποχή που η διακόσμηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όπως επισημαίνει το veranda. Το στολισμένο δέντρο, τα γιορτινά τραπεζομάντιλα, οι διακοσμητικές κάλτσες, τα κεριά και τα αγαπημένα οικογενειακά αντικείμενα δημιουργούν την ατμόσφαιρα που κάνει το σπίτι πιο ζεστό και φιλόξενο.

Για το 2026, οι ειδικοί στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων στρέφονται σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, επαναφέροντας στοιχεία που θυμίζουν τα Χριστούγεννα προηγούμενων δεκαετιών. Η απλότητα, η χειροποίητη διακόσμηση, τα φυσικά υλικά και οι προσωπικές πινελιές βρίσκονται στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζονται απαραίτητα καινούργια και ακριβά στολίδια για να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ποιες είναι, όμως, οι πέντε παλιομοδίτικες τάσεις που επιστρέφουν φέτος και πώς μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση;

1. Vintage στολίδια και διακοσμητικά με προσωπική ιστορία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Χριστούγεννα του 2026 η διακόσμηση αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς τα παλιά στολίδια επιστρέφουν στο προσκήνιο και διεκδικούν ξανά τη θέση τους στα χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Αντί για μαζικά σετ διακοσμητικών που μοιάζουν μεταξύ τους, οι σχεδιαστές προτείνουν τη δημιουργία μιας προσωπικής συλλογής από αντικείμενα που συνδέονται με σημαντικές στιγμές, αγαπημένα πρόσωπα και οικογενειακές παραδόσεις. Ένα παλιό γυάλινο στολίδι από τη γιαγιά, ένα χειροποίητο κεραμικό αντικείμενο ή ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό που αποκτήθηκε σε κάποιο ταξίδι μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από μια ολόκληρη σειρά καινούργιων στολιδιών.

Ο σχεδιαστής, κεραμιστής και φωτογράφος Anthony Gianacakos, ιδρυτής του Anthony George Home, υποστηρίζει ότι η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση πρέπει να αφηγείται μια ιστορία. Όπως επισημαίνει, ακόμη και ένα μεμονωμένο αντίκα στολίδι, ένα vintage ιταλικό γυάλινο διακοσμητικό ή ένα χειροποίητο κεραμικό μπολ γεμάτο με μικρά στολίδια μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστή σημασία.

Μάλιστα, προτείνει τη σταδιακή δημιουργία μιας συλλογής, με την αγορά λίγων αλλά ουσιαστικών αντικειμένων κάθε χρόνο, ώστε με την πάροδο του χρόνου η διακόσμηση να αντικατοπτρίζει την προσωπική ιστορία κάθε οικογένειας.

Στην ίδια νοσταλγική λογική κινείται και η Kathryn O’Shea-Evans, δημοσιογράφος design και συγγραφέας του βιβλίου Merry & Chic, η οποία προτείνει ακόμη και την επιστροφή στον πιο παραδοσιακό φωτισμό. Όπως αποκαλύπτει, η ίδια αντικατέστησε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια LED με λαμπτήρες πυρακτώσεως Organic, εκτιμώντας ότι το θερμό φως τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που θυμίζει τη θαλπωρή μιας πραγματικής φωτιάς σε ένα χειμωνιάτικο σαλέ.

2. Χειροποίητα διακοσμητικά και οικογενειακές αναμνήσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο

Η δεύτερη μεγάλη τάση για τα Χριστούγεννα του 2026 έχει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη χειροποίητη διακόσμηση και τις αναμνήσεις που συνδέονται με την οικογενειακή ζωή.

Οι ειδικοί προτείνουν να αξιοποιηθούν παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, παιδικές ζωγραφιές και χειροποίητες κατασκευές, δίνοντας στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Η Jenna Randolph David, διευθύντρια εσωτερικών χώρων στην εταιρεία Grossmueller’s Design Consultants, με έδρα την Ουάσινγκτον, μοιράζεται τη δική της αγαπημένη ιδέα: να τοποθετεί σε κορνίζες παλιές οικογενειακές φωτογραφίες από τα Χριστούγεννα, στις οποίες τα παιδιά ανοίγουν τα δώρα τους, αλλά και ζωγραφιές που είχαν δημιουργήσει όταν ήταν μικρότερα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αναμνήσεις γίνονται μέρος της διακόσμησης, προσθέτοντας μια διακριτική νοσταλγική πινελιά χωρίς να δημιουργούν υπερβολικό οπτικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, επιστρέφουν δυναμικά οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες. Οι χάρτινες αλυσίδες, οι εορταστικές σερπαντίνες και οι κατασκευές από παπιέ μασέ αποκτούν ξανά τη θέση τους στο σπίτι, θυμίζοντας τις εποχές που η προετοιμασία των Χριστουγέννων αποτελούσε μια οικογενειακή δραστηριότητα.

Ο σχεδιαστής Frank de Biasi προτείνει να αφιερωθεί ακόμη και μία ολόκληρη ημέρα στην κατασκευή χάρτινων αλυσίδων και στη διακόσμηση πορτοκαλιών και λεμονιών με γαρίφαλα. Πρόκειται για απλές δημιουργίες που συνδυάζουν τη χειροποίητη αισθητική με τα χαρακτηριστικά αρώματα των γιορτών.

3. Φυσικά υλικά, αειθαλή κλαδιά και αποξηραμένα εσπεριδοειδή δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα

Η φύση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές έμπνευσης για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, με τους σχεδιαστές να προβλέπουν ότι τα φυσικά υλικά θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και φέτος.

Φρέσκα αειθαλή κλαδιά, κουκουνάρια, αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού, γιρλάντες με εσπεριδοειδή και διακοσμητικά από φυσικά υλικά επιστρέφουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε παραδοσιακά χειμωνιάτικα Χριστούγεννα.

Η Kathryn O’Shea-Evans χαρακτηρίζει διαχρονική την αισθητική του «Ralph Lauren Christmas», η οποία βασίζεται σε πλούσιες ποσότητες φρέσκων αειθαλών φυτών και άφθονα εσπεριδοειδή, συνθέτοντας ένα κομψό και ζεστό περιβάλλον.

Από την πλευρά της, η Jenna Randolph David προτείνει γιρλάντες από αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού και ζαχαρωμένα φρούτα, που μπορούν να τοποθετηθούν στο γιορτινό τραπέζι ή στο τζάκι.

Ο Anthony Gianacakos συμφωνεί ότι η χρήση φυσικών στοιχείων, όπως το πράσινο των φυτών, τα κεριά, τα αποξηραμένα εσπεριδοειδή και τα κουκουνάρια, μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κομψή διακόσμηση. Μάλιστα, επισημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία δεν παραπέμπουν αποκλειστικά στα Χριστούγεννα, αλλά δημιουργούν μια γενικότερη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα που μπορεί να διατηρηθεί και μετά τις γιορτές.

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αρώματα. Το έλατο, ο κέδρος, το πορτοκάλι, το γαρίφαλο και η μυρωδιά του ξύλου που καίγεται μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση των Χριστουγέννων πριν ακόμη εμφανιστεί το πρώτο στολίδι.

Το καλύτερο είναι ότι η συγκεκριμένη τάση δεν απαιτεί μεγάλες αγορές. Πολλά από τα υλικά μπορούν να βρεθούν στη φύση ή στο σούπερ μάρκετ, ενώ οι χειροποίητες πομάδερες με πορτοκάλια και γαρίφαλα αποτελούν μια οικονομική και ιδιαίτερα αρωματική διακοσμητική επιλογή.

4. Βελούδο, κασμίρ και ζεστά υφάσματα κάνουν το σπίτι πιο φιλόξενο

Μπορεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο φωτισμός του να συγκεντρώνουν συνήθως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο τα υφάσματα είναι εκείνα που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την αίσθηση ενός χώρου.

Για το 2026, οι σχεδιαστές προτείνουν την επιστροφή σε ζεστές, απαλές υφές, με το βελούδο, το μαλλί και το κασμίρ να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακόσμηση.

Ένα βελούδινο διακοσμητικό μαξιλάρι, ένα μάλλινο ριχτάρι ή μια κουβέρτα με παραδοσιακό καρό μοτίβο μπορούν να μεταμορφώσουν το καθιστικό, προσθέτοντας την απαραίτητη χειμωνιάτικη θαλπωρή.

Ο Anthony Gianacakos προτείνει την αντικατάσταση των συνηθισμένων υφασμάτων με εποχιακές επιλογές, όπως βελούδινα μαξιλάρια και μάλλινα ριχτάρια. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον χαμηλό, ζεστό φωτισμό, ο οποίος δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς να χρειάζεται να γεμίσει ο χώρος με πολλά διακοσμητικά αντικείμενα.

Αντίστοιχα, η Jenna Randolph David προτείνει ένα κασμιρένιο ριχτάρι σε βαθιά πράσινη απόχρωση ή μια κουβέρτα με ταρτάν μοτίβο, επιλογές που μπορούν να αναβαθμίσουν αισθητικά το σαλόνι και να ενισχύσουν τον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα του.

Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός χώρου που αποπνέει άνεση, ζεστασιά και χαλάρωση, με υλικά που προσκαλούν τους ενοίκους να απολαύσουν τις γιορτές στο σπίτι.

5. Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση επεκτείνεται σε απρόσμενα σημεία του σπιτιού

Η τελευταία τάση για το 2026 έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, καθώς η εορταστική ατμόσφαιρα δεν περιορίζεται πλέον στο σαλόνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι σχεδιαστές προτείνουν να δοθεί προσοχή και σε χώρους που συνήθως μένουν εκτός διακόσμησης, όπως τα μπάνια, τα γραφεία, οι διάδρομοι και τα παράθυρα.

Ένα αρωματικό κερί και μερικές γιορτινές πετσέτες χεριών μπορούν να προσθέσουν χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα ακόμη και στο μπάνιο. Αντίστοιχα, ένα μικρό διακοσμητικό σπιτάκι σε ένα γραφείο ή μια διακριτική γιορτινή λεπτομέρεια δίπλα στον υπολογιστή μπορούν να κάνουν πιο ευχάριστες ακόμη και τις καθημερινές επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Kathryn O’Shea-Evans προτείνει επίσης μικρές παρεμβάσεις στους διαδρόμους, όπως έναν κόκκινο φιόγκο, αλλά και την τοποθέτηση φρέσκων πράσινων κλαδιών στην κορυφή των παλιών κορνιζών που διακοσμούν τα υπνοδωμάτια.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα παράθυρα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μικρές χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Ο Anthony Gianacakos προτείνει τη διακόσμησή τους με γιρλάντες και κορδέλες ή την τοποθέτηση ενός απλού στεφανιού στην εσωτερική πλευρά του τζαμιού, ώστε να λειτουργεί ως διακοσμητικό τόσο για το εσωτερικό του σπιτιού όσο και για όσους περνούν έξω από αυτό.

Χάρτινα φαναράκια σε σχήμα αστεριού και κεριά χωρίς φλόγα μπορούν επίσης να ολοκληρώσουν τη σύνθεση, προσθέτοντας μια γλυκιά ρετρό πινελιά.

Οι πέντε τάσεις που ξεχωρίζουν φέτος αποδεικνύουν ότι η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν χρειάζεται να βασίζεται αποκλειστικά σε καινούργια στολίδια, ακριβά διακοσμητικά ή εντυπωσιακές συνθέσεις.

Αντίθετα, η επιστροφή στις παραδόσεις, η αξιοποίηση παλιών οικογενειακών αντικειμένων, οι χειροποίητες δημιουργίες, τα φυσικά υλικά και τα ζεστά υφάσματα διαμορφώνουν μια διαφορετική προσέγγιση, όπου κυριαρχούν η αυθεντικότητα και η συναισθηματική αξία.

Το 2026, λοιπόν, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση γίνεται πιο προσωπική και ουσιαστική. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει ένα σπίτι πραγματικά γιορτινό δεν είναι πόσα στολίδια διαθέτει, αλλά οι ιστορίες, οι αναμνήσεις και η ζεστασιά που κρύβονται πίσω από κάθε μικρή λεπτομέρεια.