Σε συζητήσεις και ο Χάρι Στάιλς την ώρα που ο Ντενί Βιλνέβ μάς τρολάρει για τον νέο Τζέιμς Μποντ.

Καθώς οι φήμες για την επιλογή του Τζέιμς Μποντ φουντώνουν, δύο ακόμη ηθοποιοί πρώτης γραμμής μπαίνουν στο παιχνίδι. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Νίκολας Χουλτ, οι οποίοι έκαναν δοκιμαστικά για τον νέο 007, σύμφωνα με το Variety.

Αφού εξαντλήσαμε το θέμα με τους τρεις φιναλίστ, Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο' Κόνορ και αφού βάλαμε και τους τρεις να προβάρουν το κοστούμι του Μποντ και καταλήξαμε ότι τους πάει, ήρθαν δύο άλλα πασίγνωστα ονόματα να ανατρέψουν όλα τα προγνωστικά.



Οι δύο Βρετανοί Πάτινσον και Χουλτ, σίγουρα έχουν το υποκριτικό ταλέντο για να υποδυθούν τον θρυλικό κατάσκοπο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ μετά από 15 χρόνια.

Έχουν επίσης επίγνωση του τι απαιτείται για να δουλέψει κανείς σε κινηματογραφικά franchise: Ο Πάτινσον πρωταγωνιστεί ως Batman για τα DC Studios και έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τα Twilight και Harry Potter, ενώ ο Χουλτ παίζει τον Lex Luthor στις ταινίες Superman της DC και πρωταγωνίστησε στην τριλογία X-Men της δεκαετίας του 2010.

Επίσης θα τον δούμε στην επερχόμενη ταινία της Amazon MGM Studios «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα» (How to Rob a Bank), που θα προβληθεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 12 Νοεμβρίου.

Επίσης ο Πάτινσον θα μπορούσαμε ότι έχει το πλεονέκτημα της προηγούμενης συνεργασίας με τον Ντενί Βιλνέβ που θα σκηνοθετήσει το νέο Μποντ 26. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο επερχόμενο «Dune: Part Three».

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Εκτός από τα δύο ονόματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, πηγές αναφέρουν στο Variety, ότι και ο Χάρι Στάιλς έχει κάνει συζητήσεις για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Όταν ο Ντενί Βιλνέβ τρόλαρε το κοινό για τον νέο Τζέιμς Μποντ

Στο μεταξύ, ο σκηνοθέτης του Μποντ, Ντενί Βιλνέβ, το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκε στο LACMA, φορώντας ένα Gucci σμόκιν και μοιάζοντας ο ίδιος περισσότερο με τον 007, παρά με τον σκηνοθέτη του.

Μιλώντας στο Variety, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά τις φήμες και όλα τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τον νέο Μποντ, λέγοντας: «Δεν θα σχολιάσω κάτι αυτή τη στιγμή γιατί κάθε λέξη που θα πω θα περάσει από το μικροσκόπιο», και πρόσθεσε: «Θα έλεγα απλώς ότι περνάω υπέροχα».

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Ωστόσο, μέσα στην εκδήλωση θέλησε να μας τρολάρει για τα καλά, προσποιούμενος ότι επρόκειτο να αποκαλύψει το όνομα του επόμενου ηθοποιού που θα παίξει τον Τζέιμς Μποντ.

«Για πολλά χρόνια, το LACMA ήταν ένας ναός για μένα. Απόψε νιώθω σαν στο σπίτι μου, και για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και με τις ευλογίες των νέων φίλων μου στην Amazon, θα σας αποκαλύψω απόψε ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», ξεκίνησε να λέει ο Βιλνέβ, προκαλώντας μια αναστάτωση στο πλήθος.

«Ο ηθοποιός που θα παίξει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ είναι…», συνέχισε κάνοντας μια δραματική παύση.

«Και θα σταματήσω αμέσως γιατί η Έιμι Πασκάλ είναι έτοιμη να πάθει καρδιακή προσβολή», είπε γελώντας ο Καναδός σκηνοθέτης ο οποίος φυσικά και αστειευόταν.

Θυμίζουμε ότι η 26η ταινία Τζέιμς Μποντ θα έρθει σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ και σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders. Θα είναι η πρώτη ταινία Μποντ από τότε που η Amazon ανέλαβε το franchise τον περασμένο Φεβρουάριο, με έναν νέο ηθοποιό στον ρόλο του 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο και, σύμφωνα με την παραγωγό Έιμι Πασκάλ, ο ηθοποιός θα αποκαλυφθεί πριν από το τέλος της χρονιάς που διανύουμε.