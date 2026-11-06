Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στην Μάρθα Καραγιάννη ανήμερα των γενεθλίων της.

Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη, η ηθοποιός που ξεχώρισε μέσα από τους ρόλους της κατά τη διάρκεια της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου.

Γεννήθηκε στον Πειραιά και από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τον χορό, συμμετέχοντας παράλληλα σε αρκετές παραστάσεις.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το έκανε – σύμφωνα με πληροφορίες – το 1956, ενώ έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε 20 κινηματογραφικές παραγωγές της Φίνος Φιλμ και έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, σε ηλικία 82 ετών.

Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στη Μάρθα Καραγιάννη

Με αφορμή την συμπλήρωση των 87 χρόνων από την ημέρα της γέννησής της, η Φίνος Φιλμ, την τιμά με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα και μέσα από φωτογραφίες που σημάδεψαν την πορεία της στον κινηματογράφο.

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«Μάρθα είναι…

λάμψη χωρίς προσπάθεια,

βλέμμα που καθηλώνει,

κίνηση που φυσάει,

χιούμορ που τολμά,

θηλυκότητα με μαγκιά,

και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη.

Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη.

Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε».

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