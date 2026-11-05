Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», έγιναν γνωστές οι τελευταίες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη, με πρόσωπο από το φιλικό της περιβάλλον να αναφέρει ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης επρόκειτο να αναλάβει τα έξοδα της αποκατάστασής της.

Η ηθοποιός πριν από περίπου πέντε μήνες, έπεσε στην Αίγινα και υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, έγινε γνωστό ότι η παρέμεινε σε κώμα για περίπου τέσσερις μήνες, αφού πρώτα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού

Ο Πάντης Κούσης, συνάδελφος και φίλος της Μάγδας Τσαγγάνης, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας τα νεότερα για την υγεία της, αλλά και το ενδεχόμενο να αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασής της ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός, εστίασε αρχικά στην υγεία της ηθοποιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα δόξα τω Θεώ. Έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από 4 -4,5 μήνες που ήταν κατάκοιτη, σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και εκείνη με οξυγόνο. Οι γιατροί δηλαδή, σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει, θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε. Είναι πολύ καλά, απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΙΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Πάντης Κούσης, αναφέρθηκε στον Γιώργο Καπουτζίδης, επισημαίνοντας: «Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα, αύριο κανονικά θα πρέπει να την μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά».

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