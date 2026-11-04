Φήμες θέλουν τον Κάλουμ Τέρνερ να φοράει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ.

Η εκτίμηση του Ρότζερ Φρίντμαν από το Showbiz 411 ότι «όλα δείχνουν πως ο Κάλουμ Τέρνερ είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.



Τα λόγια του Φρίντμαν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε την επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά τον Πιρς Μπρόσναν.



Σημειώνεται ότι ο Κάλουμ Τέρνερ, ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ για τα τελικά δοκιμαστικά για τον ρόλο, μαζί με τους: Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο'Κόνορ και έναν τέταρτο ηθοποιό του οποίου το όνομα δεν μάθαμε ποτέ. Επίσης, εδώ και μήνες το όνομά του φιγουράρει ως κορυφαίο φαβορί για τον ρόλο.

Σε όλο αυτό τον θόρυβο που δημιούργησε ο Φρίντμαν, έρχεται να προστεθεί και η παραίτηση του ηθοποιού από τη θέση του διευθυντή της Twentytwo Films, της εταιρείας παραγωγής που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του, Ντούα Λίπα, «για να αφοσιωθεί στις υποχρεώσεις του ως νέος Τζέιμς Μποντ», λένε οι φήμες χωρίς φυσικά να επιβεβαιώνονται επίσημα από την Amazon.

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Με τις ευλογίες του Πιρς Μπρόσναν

Μπορεί τίποτα να μην επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, αλλά ο Κάλουμ Τέρνερ έχει την έγκριση ενός παλαιότερου Τζέιμς Μποντ.

Ο Πιρς Μπρόσναν — που υποδύθηκε τον 007 σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002 — είπε σε συνέντευξή του στο Vanity Fair ότι περιμένει «με ανυπομονησία» την ανακοίνωση του επόμενου Μποντ όπως και πως θα μπορούσε να δει τον Τέρνερ να αναλαμβάνει τον ρόλο.

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Θυμίζουμε ότι οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί στην ταινία του 2017 «The Only Living Boy in New York».

«Τώρα είμαι απλώς ένα μέλος του κοινού. Είμαι απλώς ο άνθρωπος στον δρόμο που ανυπομονεί να δει ποιος θα παίξει αυτόν τον επικό ρόλο», είπε ο Μπρόσναν όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί το... σίριαλ για τον επόμενο Μποντ. «Όλοι οι όσοι είναι στη λίστα, είναι ηθοποιοί που θαυμάζω», πρόσθεσε. «Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι κάποιος με τον οποίο έχω συνεργαστεί, και είναι τόσο δυνατός. Όλοι έχουν φωνή, σωματική διάπλαση και παρουσία στον κινηματογράφο. Όλοι αυτοί οι νεαροί άνδρες έχουν μακροχρόνια καριέρα ως ηθοποιοί».

Όταν ρωτήθηκε για τη συμβουλή του σχετικά με τον επόμενο ηθοποιό που θα φορέσει το κοστούμι του Μποντ, ο Μπρόσναν απάντησε: «Όποιος και αν παίξει τον ρόλο, του εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή του, δύναμη και θάρρος. Είναι δύσκολο να πω ποιος θα είναι, αλλά ανυπομονώ να ακούσω τα νέα και να γιορτάσω τον επόμενο Τζέιμς Μποντ».