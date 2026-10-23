Amazon, μας ευχαριστείς αργότερα...

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με το Deadline, η Amazon MGM Studios ξεκινάει τις τελικές οντισιόν για τους φιναλίστ που διεκδικούν τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Οι δοκιμαστικές προβολές φέρεται να ξεκινούν σήμερα Παρασκευή και θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Τέσσερις ηθοποιοί αναμένεται να φορέσουν το σμόκιν και να δοκιμαστούν για τον ρόλο του 007. Αυτοί είναι οι: Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ, ενώ ο τέταρτος ηθοποιός παραμένει μυστήριο.



Ποιος από τους παραπάνω πρέπει να παίξει τον 007; Εμείς βαθμολογήσαμε τους... τρεις «μνηστήρες» πριν από τις δοκιμαστικές προβολές και επιλέξαμε τον καλύτερο:

3) Τζος Ο'Κόνορ

Από τους τρεις ηθοποιούς, ο Ο'Κόνορ αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη. Ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός ξεχώρισε ως (πρίγκιπας) Κάρολος, στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του The Crown. Για την ερμηνεία του μάλιστα στην τέταρτη σεζόν κέρδισε το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά.

Από τότε οι «μετοχές» του Βρετανού έχουν εκτοξευθεί, κερδίζοντας σημαντικούς ρόλους στα: Challengers, Wake Up Dead Man και Disclosure Day.

Αν η Amazon θέλει τον καλύτερο ηθοποιό, τότε ο Ο'Κόνορ είναι άνθρωπός της. Έχει επίσης ισχυρό θεατρικό υπόβαθρο, μια ποιότητα που μοιράζεται με τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ωστόσο, ο Ο'Κόνορ έχει μικρή εμπειρία σε σειρές δράσης και η του ενέργεια μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στον Q παρά στον Μποντ.

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{https://youtu.be/TcjeX0CqKew?si=B8336YpNedGQICm4}

3) Κάλουμ Τέρνερ

Ο Τέρνερ είναι μια πολυσυζητημένη και πασίγνωστη επιλογή από τότε που η Amazon MGM Studios ανέλαβε τη δημιουργική διαχείριση από την οικογένεια Μπρόκολι.

Για να είμαστε δίκαιοι, ο Τέρνερ μοιάζει με ηθοποιό που θα έπαιζε τον 007. Είναι ψηλός, γοητευτικός και Βρετανός. Επίσης, είναι παντρεμένος με τη Dua Lipa, αν αυτό αυξάνει περισσότερο τη δημοτικότητά του.

Όσον αφορά την πορεία του, ο Τέρνερ έγινε ευρύτερα γνωστός ως Theseus Scamander στις δύο ταινίες των Φανταστικών Ζώων. Στη συνέχεια ανέλαβε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα The Boys in the Boat, Masters of the Air, Eternity και One Night Only.

Το 2027, ο 36χρονος θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά Neuromancer της Apple TV και στο remake του Possession της Paramount.

Όσον αφορά το ρόλο του Μποντ, η Amazon πιθανότατα εξέτασε προσεκτικά τις ερμηνείες του Τέρνερ στο Masters of the Air για την ικανότητά του στη δράση και στο Eternity για το σεξαπίλ του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τέρνερ είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της οθόνης, οπότε η επιλογή του από την Amazon για να ηγηθεί του Μποντ 26 είναι δικαιολογημένη.

{https://youtu.be/lA-1JCRguZ0?si=W42R_P3vLl0mZo5s}

1. Τζακ Λόουντεν

Αν έπρεπε να στοιχηματίσουμε σε έναν από τους τρεις για να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, αυτός θα ήταν ο Λόουντεν. Άλλωστε συμφωνεί μαζί μας και ο εμβληματικός Γκάρι Όλντμαν.



Όπως και ο Τέρνερ, ο 36χρονος ηθοποιός έχει υπάρξει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φαβορί για τον ρόλο του Μποντ.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός και σταρ του Slow Horses, έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές βρετανικές μίνι σειρές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, συμπεριλαμβανομένων των «War & Peace» και «The Long Song».

Ωστόσο, το αμερικανικό κοινό πιθανότατα πρόσεξε τον Λόουντεν στο Dunkirk του 2017 και στο Mary Queen of Scots του 2019.

Το Slow Horses είναι όμως η σειρά που έχει βάλει τον Λόουντεν στην κορυφή αυτής της λίστας. Ο ρόλος του ως River Cartwright μπορεί να θεωρηθεί και ως μια ανεπίσημη δοκιμασία για τον ρόλο του 007.

Ο ηθοποιός έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Emmy για την ερμηνεία του και ο Όλντμαν, συμπρωταγωνιστής του στο Slow Horses, τον έχει υποστηρίξει δημόσια ως επόμενο Μποντ.

Κατά τη γνώμη μας, ο Λόουντεν συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από τους δύο προηγούμενους ηθοποιούς για να γίνει ο νέος Τζέιμς Μποντ: έχει την θεατρική εκπαίδευση του Ο'Κόνορ και την ηρωική εμφάνιση του Τέρνερ.

{https://youtu.be/mZbJxpYHLuI?si=t3gzUXidYCfxOVMo}

Amazon, μας ευχαριστείς αργότερα!