Ο Νίκος Ορφανός μίλησε για τη σύζυγό του, την απόφαση να παντρευτούν και το μυστήριο στην Κρήτη με 8 καλεσμένους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου ο Νίκος Ορφανός, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Με αφορμή το σύντομο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή για την πορεία του και την καριέρα του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες για τον γάμο τους και τον τρόπο που αποφάσισαν να παντρευτούν.

Όπως περιέγραψε ο Νίκος Ορφανός, η πρόταση γάμου ήρθε απρόσμενα καθώς ταξίδευε με τη σύζυγό του προς την Κρήτη, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο νησί με μόλις 8 καλεσμένους.

«Σχεδόν ταυτόχρονα κάναμε πρόταση γάμου… Ήμασταν στην κουπαστή του πλοίου από Σαντορίνη προς Ηράκλειο και μου λέει η Αντιγόνη ‘Να σου πω, δεν παντρευόμαστε;’. Λέω ‘Α, ωραία ιδέα’… Και λέω ‘Πότε όμως; Πού να παντρευτούμε;’. Μου λέει ‘εδώ’. Λέω ‘πού εδώ; Στην Κρήτη;’», αποκάλυψε αρχικά ο ηθοποιός.

Νίκος Ορφανός: Ο γάμος στην Κρήτη με 8 καλεσμένους

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο μυστήριο, τους καλεσμένους και την απόφαση να πραγματοποιήσουν το μυστήριο στην Κρήτη: «Ήταν 30 Ιουλίου και 16 Αυγούστου επιστρέφαμε και τότε με τον Δεκαπενταύγουστο δεν γίνονται γάμοι, γιατί είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου… Λέω ‘προλαβαίνουμε;’. Τέλος πάντων, προλάβαμε και πρέπει να ήταν ο πρώτος γάμος που έχει γίνει στην Κρήτη με 8 καλεσμένους... Κάτω από 400 άτομα θεωρείται κλειστός γάμος. Ήταν οι κουμπάροι μας, η μάνα μου, τα πεθερικά μου και η αδερφή της Αντιγόνης και ο παπάς. Και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, μας άρεσε, αληθινά».

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Παράλληλα, ο Νίκος Ορφανός μίλησε για την κοινή πορεία στη ζωή με τη σύζυγό του, Αντιγόνη, εξηγώντας ότι όλα ήρθαν φυσικά: «Μας έχουν έρθει όλα πολύ απλά και πολύ φυσιολογικά, σαν πώς λες ας πούμε ‘καλημέρα, φτιάξε μου έναν καφέ’. Δηλαδή δεν κάναμε κάποια ιδιαίτερη στρατηγική. Όλη την επόμενη στρατηγική αρχίσαμε και τη φτιάχναμε όταν ήρθαν τα παιδιά. Εκεί τα ξέρεις, ότι πρέπει να λάβεις υπόψη σου πολλούς παράγοντες».

Και πρόσθεσε: «Κυρίως το πώς να κρατάς την ψυχραιμία σου, πώς να μην παίρνεις αποφάσεις εν βρασμώ και να συμφωνήσεις με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου στα βασικά πράγματα της διαπαιδαγώγησης. Γιατί αυτή είναι μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί εκρηκτική για τη σχέση και να τη διαλύσει. Γιατί η παιδαγωγική, αλλιώς ξεκινάει όταν γεννιέται το παιδί, την αντιμετωπίζεις όμως 4 – 5 χρόνια αργότερα και είναι ένα πράγμα, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, αλλάζει, μεταμορφώνεται. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν… Η κόρη μου με τον γιο μου έχουν 9 χρόνια διαφορά, νομίζεις ότι το ‘χεις, όχι είναι πολύ διαφορετικό…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ορφανός.

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