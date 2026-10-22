Ο Σάκης Τανιμανίδης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και στις επιτυχίες και τις αποτυχίες που αντιμετώπισε.

Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση στάθηκε στα δύο project τα οποία συνόδευσαν την καριέρα του για αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε κυρίως στην παρουσίαση του Survivor και το World Party.

Σάκης Τανιμανίδης: Το Survivor και το World Party

Αρχικά, ο Σάκης Τανιμανίδης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε η μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν το Survivor και το World Party. Όπως εξήγησε, κάθε εμπειρία προσθέτει στοιχεία στην ήδη υπάρχουσα προσωπικότητα, ενώ παραδέχτηκε ότι η επιτυχία σε αυτό το επίπεδο «σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα».

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στην περίοδο που βρισκόταν στην παρουσίαση του Survivor, ανέφερε: «Κάθε εμπειρία σε αλλάζει και ουσιαστικά χτίζει πάνω στην προσωπικότητά σου, ειδικά όταν αυτή η εμπειρία διαρκεί κάποια χρόνια - και το Survivor διήρκεσε τρία χρόνια - και ειδικά όταν είναι τόσο έντονη, έτσι; Γιατί το Survivor ήρθε σαν ένα ηφαίστειο, έτσι; Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ τηλεθέασης».

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Και πρόσθεσε: «Έφτασε 75%. Δεν ήταν ένα επεισόδιο. Μιλάμε για 110 επεισόδια που έκαναν 65% κάθε βράδυ επί… Αυτό ήταν κάτι απίστευτο, το οποίο δεν το περίμενε κανένας και σίγουρα με άλλαξε σε ένα βαθμό… Προς το καλύτερο ή όχι, θα το κρίνουν οι γύρω μου…».

«Σε αλλάζει, ναι. Κάποια στιγμή πίστεψα ότι το έχω το άγγιγμα… Εάν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν εδώ την επιτυχία σε αυτό το μέγεθος, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα. Έκανα το World Party απ’ το πουθενά και έγινε η νούμερο ένα εκπομπή… Το World Party, ως άγνωστοι στην τηλεόραση ξεκίνησε και μας έβαλε ο Alpha, prime time, απέναντι από το Champions League… Μετά από λίγες εβδομάδες ξεκινήσαμε να περνάμε σε τηλεθέαση το Champions League…», κατέληξε ο Σάκης Τανιμανίδης.

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Σάκης Τανιμανίδης: Τα πρώτα βήματα της καριέρα του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σάκης Τανιμανίδης αναφέρθηκε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και στα χρόνια που πέρασε στο εξωτερικό κάνοντας τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Όπως εξήγησε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, κατάλαβε με τι ήθελε τελικά να ασχοληθεί στη ζωή του, ξεκινώντας με το World Party: «Επιστρέφοντας στην Ελλάδα άνοιξα μία επιχείρηση, ένα ΑΦΜ, το πρώτο μου πρότζεκτ ήταν το World Party, ταξιδιωτική εκπομπή. Μετά από τρία χρόνια που είχα πάρει καμιά σαρανταριά διαφορετικά ‘όχι’… Πήρα άπειρα ‘όχι’...».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbg7w0dxpbd?integrationId=40599y14juihe6ly}