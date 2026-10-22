Ο Πάνος Μουζουράκης ξανά στην υποκριτική. Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία.

Ένα νέο επαγγελματικό βήμα ετοιμάζεται να κάνει ο Πάνος Μουζουράκης, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υποκριτική πρωταγωνιστώντας σε κινηματογραφική ταινία.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Δωροθέα Πασχαλίδου, η εγγονή του Ζάχου Χατζηφωτίου, ενώ ο Κωστής Μαραβέγιας είναι ο καλλιτέχνης που θα υπογράφει τη μουσική της ταινίας.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, όπως ο τίτλος της ταινίας ή τα ονόματα που θα συμπληρώσουν το καστ.

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«Θα έχει και μουσική, θα έχει και τραγούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος του «Super Κατερίνα».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Μουζουράκης έχει ήδη «δοκιμαστεί» με επιτυχία στο κομμάτι της υποκριτικής, μέσα από τη συμμετοχή του σε δύο από τις πιο γνωστές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, στο «Singles» εμφανίστηκε στον ρόλο του «Τζάμπα», ενώ συμμετείχε και στην εμβληματική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Τέσσερις».