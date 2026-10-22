Το σχόλιο της Εύης Δρούτσα για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε η Εύη Δρούτσα, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, με την γνωστή στιχουργό να εκφράζει την άποψή της για ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νίκο Καρβέλα, για τον οποίο δεν έκρυψε την εκτίμηση και την αδυναμία που του έχει, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της δημιουργικής του πλευράς.

Η απάντηση για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

«Όχι (σ.σ η Άννα Βίσση δεν είναι αυτό που είναι λόγω του Νίκου Καρβέλα). Τους ξέρω αρκετά καλά, γιατί όταν χωρίσανε μια φορά με πήρε ο Νίκος και μου είπε ‘Θέλω να της κάνουμε το δίσκο μαζί. Θέλω λίγο διαφορετικός να είναι ο στίχος. Θέλω να το γράψουμε μισό - μισό’. Τον λατρεύω τον Νίκο. Χώρια που κανένας δεν ξέρει ότι γράφει μυθιστορήματα. Είναι πάρα πολύ καλός στην ποίηση».

Στη συνέχεια, η Εύη Δρούτσα σχολίασε τη διαμάχη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρα το μέρος κάποιου από τους δύο. Ωστόσο, σχολίασε την παράλληλη πορεία τους στο χώρο της μουσική, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

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«Δεν θέλω να πω ποιος έκανε λάθος, αλλά μπορεί και η Άννα να το ‘κανε πιο πολύ. Να πήγε να ανοίξει με τους Κούστα, με αυτό… Δεν μίλησε με τον Νίκο να ξέρει τι κάνει. Και παραγκωνίστηκε ο Νίκος. Ο Νίκος όμως πώς παραγκωνίστηκε; Ο Νίκος έκανε την Άννα και η Άννα τραγούδησε όλα τα τραγούδια του Νίκου».

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