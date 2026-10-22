Η συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Με έναν αναπάντεχο τρόπο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Studio στις 3», όταν ο Μιχάλης Καλφαγιάννης να υποδέχεται τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο… «Στούντιο 4».

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ο Μιχάλης Καλφαγιάννης «άνοιξε» την αυλαία της εκπομπής, και όπως συνηθίζει, ανέφερε αρχικά:

«Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε και σήμερα, Πέμπτη στο Στούντιο…», σε εκείνο το σημείο έκανε την εμφάνισή του το επικό σαρδάμ, καθώς η δύναμη της συνήθειας τον οδήγησε στο να καλωσορίσει τους δύο παρουσιαστές στο «Στούντιο 4».

Από το «Στούντιο 4» στο «Studio στις 3»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ξέσπασαν σε γέλια, με τον παρουσιαστή να αναφέρει ότι αποφεύγει να λέει τον νέο τίτλο της εκπομπής, καθώς ανησυχεί μήπως εκ παραδρομής αναφερθεί στο «Στούντιο 4».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Στούντιο να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ρώτησε τον συνεργάτη του: «Το κάνεις και πρόβα; Εγώ, όπως με έχετε ακούσει μία φορά έχω πει ‘Studio στις 3’, το αποφεύγω, γιατί εκ παραδρομής μπορείς να πεις πολλά… Κοκκίνισε ο Μιχάλης. Έλα, σιγά».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με την έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΙ, μεταφέροντας την εκπομπή στον σταθμό του Φαλήρου. Μαζί τους ακολούθησε και η ομάδα που πλαισίωνε την εκπομπή στην ΕΡΤ.

Την ίδια στιγμή, το «Στούντιο 4» της κρατικής τηλεόρασης πέρασε «στα χέρια» της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστους Φερεντίνου.