«Φυσικά και τρόμαξα και θορυβήθηκα», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ένα δυσάρεστο περιστατικό βίωσε ο Γιώργος Τσαλίκης, όταν άγνωστος άνδρας προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας ένα από τα τζάμια του οχήματος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στο Instagram εικόνες από τις φθορές, στις οποίες φαίνονται τα σπασμένα γυαλιά που είχαν σκορπιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, μίλησε για την περιπέτειά του στην εκπομπή «Happy Day», περιγράφοντας την αναστάτωση που του προκάλεσε το συμβάν.

Η αντίδραση του Γιώργου Τσαλίκη μετά το περιστατικό

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο Γιώργος Τσαλίκης δεν ακύρωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο τραγουδιστής παρευρέθηκε κανονικά στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για τις εμφανίσεις του με τον Διονύση Σχοινά και, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αναχώρησε για την Ασφάλεια.

«Φυσικά και τρόμαξα και θορυβήθηκα, αλλά σεβόμενος την προκαθορισμένη συνέντευξη Τύπου περίμενα στωικά για να πάω στην Ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που του κίνησε την προσοχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η αναφορά του τραγουδιστή σε ένα σχόλιο που δέχθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού. Το συγκεκριμένο μήνυμα τον έκανε να αναρωτηθεί εάν η επίθεση στο αυτοκίνητό του θα μπορούσε να σχετίζεται με δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ του Κωνσταντίνου Αργυρού.

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Ο Γιώργος Τσαλίκης απέφυγε να διατυπώσει κάποιο συμπέρασμα για τα κίνητρα του δράστη, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να αποκλείσει μια τέτοια σύνδεση.

«Δεν θα πω κάτι, ούτε πιστεύω ότι ήταν αυτός ο σκοπός», δήλωσε, πριν αποκαλύψει το σχόλιο που έλαβε από χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν πειράζει, σου ξέφυγε κάτι για τον φίλο σου τον τραγουδιστή στο Παρίσι. Μην το ξανακάνεις», ήταν το μήνυμα που διάβασε ο τραγουδιστής.

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