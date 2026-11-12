Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου.

Μία έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες σχετικά με την συνεργασία του Διονύση Σχοινά με τον Γιώργο Τσαλίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πρόωρη λήξη της συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι φέτος εμφανίζονται μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και έκαναν την πρεμιέρα τους πριν από μερικές εβδομάδες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, η «Αυτοκίνηση» σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται κανονικά, διαψεύδοντας ρητά τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα της τελευταίες ώρες.

Διονύσης Σχοινάς – Γιώργος Τσαλίκης: Η ανακοίνωση για τη συνεργασία τους

Με αφορμή την χθεσινή αναφορά σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με το μουσικό σχήμα της Αυτοκίνησης με τον Διονύση Σχοινά και τον Γιώργο Τσαλίκη, θα θέλαμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.

Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες το σχήμα έχει ολοκληρωθεί οριστικά και η συνεργασία έχει τερματιστεί πρόωρα, είναι απολύτων ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Η Αυτοκίνηση λειτουργεί κανονικά, το μουσικό σχήμα συνεχίζεται απρόσκοπτα και το πρόγραμμά μας παραμένει σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό η ενημέρωση του κοινού να βασίζεται σε διασταυρωμένες και έγκυρες πληροφορίες και όχι σε ανακριβείς αναφορές που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και πλήττουν την εικόνα και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Καλούμε όσους δημοσίευσαν ή αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της αλήθειας.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός της και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη από τον νόμο ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων και της επαγγελματικής υπόστασης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η Αυτοκίνηση συνεχίζει κανονικά.

Η διεύθυνση της Αυτοκίνησης».