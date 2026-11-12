Ο ηθοποιός βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι του.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου παραμένει ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από πτώση στο σπίτι του.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, ο θεράπων ιατρός του Ανδρέας Στράτης, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας τα νεότερα για την υγεία του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρατηρείται βελτίωση στην υγεία του.

Παραμένει στην εντατική ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Συγκεκριμένα, ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πάμε καλύτερα, πάμε αργά, σταθερά και καλύτερα. Δεν έχει αποσωληνωθεί, δεν έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλώς, ορισμένες ώρες της ημέρας αναπνέει μόνο του, χωρίς να έχει ανάγκη την τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής, είναι το πρώτο βήμα και σημαντικό για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς… Από τις αξονικές που έχουμε κάνει το αιμάτωμα είναι σαφώς καλύτερο και αυτό το εισπράττουμε εμείς από τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Απολύτως δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, γιατί ο ασθενής είναι στην εντατική, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλύτερα… Ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Θεωρώ, όμως, ότι για τον κύριο Καλλιβωκά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάποια εικόνα που θα είναι σημαντική».

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