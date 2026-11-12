Η δεξιά έχει ήδη υποσχεθεί να καταργήσει το νομοθετικό διάταγμα εάν έρθει στην εξουσία.

Το ισπανικό κοινοβούλιο, με μειωμένη σύνθεση λόγω της διάλυσής του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, υιοθέτησε σήμερα μια δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του δικαιώματος στη στέγαση μία ημέρα μετά τη γενική απεργία και τις μαζικές διαδηλώσεις.

Αυτό το νομοθετικό διάταγμα, το οποίο η δεξιά έχει ήδη υποσχεθεί να καταργήσει εάν έρθει στην εξουσία, είχε απορριφθεί από τους βουλευτές στις αρχές Οκτωβρίου, πυροδοτώντας μια πολιτική κρίση που οδήγησε τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ένα άλλο νομοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε την αυτόματη ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων, απορρίφθηκε επίσης, όπως είχε γίνει και στην αρχική του εξέταση.

Περίπου 120.000 διαδηλωτές πραγματοποιήσαν πορεία χθες το βράδυ στο κέντρο της Μαδρίτης, στο τέλος μιας ημέρας γενικής απεργίας στην Ισπανία για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγαση και στην αγοραστική δύναμη.

Στη Βαρκελώνη, όπου ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν 55.000 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αστυνομίας, δεν έλειψαν τα έκτροπα τα οποία είχαν όμως μικρή διάρκεια. Μια ομάδα κουκουλοφόρων μουτζούρωσε βιτρίνες καταστημάτων και έβαλε φωτιά σε κάδους ανακύκλωσης.

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Η κινητοποίηση, η πρώτη αυτού του είδους τα τελευταία 14 χρόνια στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» σε ορισμένους τομείς από τα συνδικάτα, και «αποτυχία» από εργοδότες.

Υπό καταρρακτώδη βροχή, οι διαδηλωτές, εκ των οποίων πολλοί κρατούσαν ομπρέλες, βγήκαν ήσυχα αργά το απόγευμα στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης, έπειτα από μια ημέρα με στάσεις εργασίας, γραμμές περιφρούρησης και διαδηλώσεις.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ