Η Κυριακή είναι μέρα «κλειδί» για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού -Το γράφημα Κολυδά για την απότομη «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μπορεί θερμοκρασιακά ο καιρός να θυμίζει άνοιξη όμως από την Κυριακή και μετά αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου με τα παλτό και τα μπουφάν να επιστρατεύονται για τα καλά καθώς το κρύο θα είναι τσουχτερό στην Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά ο καιρός θα παρουσιάσει εντυπωσιακή μεταβολή τις επόμενες μέρες. Μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, που τοπικά μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου, έρχεται σημαντική ψυχρή εισβολή. Όπως εξηγεί στην νέα του πρόγνωση μέχρι και το προσεχές Σάββατο θα διατηρηθεί η τροχιά των υψηλών θερμοκρασιών όμως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στα βόρεια θα περιοριστούν στους 9-13 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ελάχιστες ενδέχεται να πέσουν ακόμη και κάτω από το μηδέν. Η αντίθεση θα είναι μεγάλη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα περάσουμε από θερμοκρασιακές συνθήκες που θυμίζουν άνοιξη σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Από την Κυριακή ο Νοέμβριος δείχνει πλέον το πιο χειμωνιάτικο πρόσωπό του

Όπως αναλύει ο κ. Κολυδάς «Μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές θα παρουσιάσει η χώρα από την Πέμπτη 12 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με αρκετά υψηλές τιμές αρχικά, αλλά και αισθητή πτώση κυρίως στα βόρεια την Κυριακή. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU, τα οποία επεξεργαζόμαστε , την Πέμπτη και την Παρασκευή οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν περίπου μεταξύ 18 και 24 βαθμών, με τις υψηλότερες τιμές στα κεντρικά και νότια. Οι ελάχιστες θα βρίσκονται γενικά μεταξύ 9 και 19 βαθμών, ανάλογα με την περιοχή, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της βόρειας Ελλάδας. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα διατηρηθεί ο σχετικά ζεστός καιρός, με αντιπροσωπευτικές μέγιστες 17 έως 25 βαθμούς και ελάχιστες που στις περισσότερες περιοχές θα κυμαίνονται από 7 έως 19 βαθμούς. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση. Στη βόρεια Ελλάδα οι συνηθέστερες μέγιστες θα περιοριστούν στους 9 με 13 βαθμούς, ενώ στην κεντρική χώρα θα κυμανθούν από 13 έως 19 βαθμούς. Αντίθετα, στα δυτικά και στα νότια θα διατηρηθούν υψηλότερες θερμοκρασίες, με μέγιστες 16 έως 22 βαθμούς. Οι ελάχιστες στα βόρεια θα υποχωρήσουν στους 5 με 10 βαθμούς, με τοπικά ακόμη χαμηλότερες τιμές.»

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Η εξήγηση για τα 27άρια εν μέσω Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κολυδά «ενώ το Σάββατο στο Αιγαίο και την Κρήτη οι αντιπροσωπευτικές μέγιστες κυμαίνονται μεταξύ 19 και 25 βαθμών, σε κάποια μεμονωμένη τοποθεσία της νότιας χώρας η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 27 βαθμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικρατήσουν 27 βαθμοί σε ολόκληρη την Κρήτη ή στο νότιο Αιγαίο, αλλά ότι το μοντέλο εντοπίζει μια τοπική μέγιστη τιμή. Αντίστοιχα, την Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα, παρότι οι αντιπροσωπευτικές ελάχιστες θα είναι 5 με 10 βαθμοί, κάποια ψυχρότερη τοποθεσία μπορεί να παρουσιάσει ακόμη και -1°C.»