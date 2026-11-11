Διαστήματα ηλιοφάνειας, βροχές αλλά και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα που η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Στις περισσότετες γεωγραφικές εκτάσεις οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια και προς τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Επιμένει ο καιρός τύπου «Π», με τα περισσότερα φαινόμενα να εστιάζονται προς τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις περιμένουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Οι νοτιάδες κυριαρχούν και θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και τις επόμενες εβδομάδες, τόσο στο Ιόνιο όσο και στην πλευρά του Αιγαίου πελάγους. Θα φθάνουμε τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και βόρεια Κρήτη θα δούμε σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει ακομα και 24 -25 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Αυτό το θερμοκρασιακό προφίλ θα επιμείνει μέχρι και τις επόμενες ημέρες, μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο.

Στην Αττική, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και λίγο πριν το μεσημέρι θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν και ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά ακόμη και με τους 24 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη ,περιμένουμε συννεφιές αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείεται να δούμε και καποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες θα κυριαρχήσει ο καιρός του νοτιά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα σαρώνουν την επικράτεια. Αυτός ο καιρός φέρνει και βροχές, δυτικότερα της οροσειράς της Πίνδου και λιγότερο προς το ανατολικό Αιγαίο, ταυτόχρονα στις ανατολικές βουνοπλαγιές λειτουργεί σαν καταβάτης.

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα καταγράφονται προς την περιοχή της Θεσσαλίας, το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, την Αττικοβοιωτία, την περιοχή της ανατολικής Πελοποννήσου, τα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας αλλά και τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες γύρω στις 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον αντίποδα, δεν θα απoυσιάζουν οι βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Αυτός ο άνεμος περνάει από θαλάσσιες εκτάσεις, εμπλουτίζεται με υγρασία και εναποθέτει αυτά τα ποσά υγρασίας, με τη μορφή βροχοπτώσεων στα πιο ανατολικά τμήματα της οροσειράς της Πίνδου.

Αυτός ο νότιος - νοτιοδυτικός άνεμος θα σηκώσει και ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Ενώ μια τέτοια εξέλιξη την περιμένουμε μέσα στην άνοιξη, η εικόνα δεν είναι τόσο συμβατή. Αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει ένα μέρος του ανοιξιάτικου καιρικού μοτίβου, σε σχέση με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

Ναι μεν ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν θα απουσιάζουν οι βροχοπτώσεις και οι δυνατοί βοριάδες, που θα φθάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν έτσι μέχρι και το Σάββατο, που φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση της αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

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