«Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θέλουν και τα δύο: η απεργία να αποτύχει και να καταλήξει σε εικόνες με φλεγόμενους κάδους απορριμμάτων και σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων».

Εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ισπανία συμμετέχουν σήμερα, Τετάρτη, στη γενική απεργία, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες εθνικές εκλογές της 29ης Νοέμβρη, οι οποίες ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία.

Η πρώτη γενική απεργία στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης εδώ και 14 χρόνια αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επιβράδυνση της λειτουργίας ή ακόμη και κλείσιμο επιχειρήσεων, εργοστασίων και καταστημάτων.

Εργαζόμενοι, ακτιβιστές, πολιτικοί και απλοί πολίτες συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση.

Εργαζόμενοι και ακτιβιστές ζητούν λύσεις στη στεγαστική κρίση

Το μέσο ενοίκιο στην Ισπανία έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και προκαλώντας την οργή των ψηφοφόρων.

Η οργή της κοινής γνώμης για τη στεγαστική κρίση κορυφώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε ολόκληρη τη χώρα η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από την κατοικία της στη Μαδρίτη.

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Ο θάνατος της Μαρικάρμεν, όπως έγινε γνωστή η ηλικιωμένη γυναίκα, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση και την ανέδειξε σε σύμβολο των Ισπανών που νιώθουν ότι πληρώνουν υπερβολικά υψηλά ενοίκια και δεν μπορούν ούτε να ονειρευτούν την απόκτηση δικής τους κατοικίας.

Οι ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγαση αξιοποίησαν την κατακραυγή που προκάλεσε η έξωση της Μαρικάρμεν καλώντας σε γενική απεργία. Σύντομα εξασφάλισαν και την υποστήριξη των δύο μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ισπανίας, της UGT και της CCOO.

Οι οργανώσεις για τη στέγαση ζητούν μέτρα, μεταξύ των οποίων:

Την κατάργηση των τουριστικών διαμερισμάτων.

Την αυστηρή αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Την προστασία των ενοικιαστών μέσω της αυτόματης ανανέωσης των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Τα συνδικάτα UGT και CCOO ζητούν μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση στην αγορά κατοικίας, καθώς και μια νέα συμφωνία για τον κατώτατο μισθό, μέσω διαπραγματεύσεων με την εργοδοτική ένωση.

Το επίσημο σύνθημα της απεργίας είναι: «Μισθοί - Στέγαση - Ακρίβεια».

Η ισπανική Αριστερά ελπίζει να επαναφέρει τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν την έξωση της Μαρικάρμεν ώθησαν την ισπανική κυβέρνηση να προωθήσει έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό των εξώσεων και την παροχή βοήθειας στους ενοικιαστές. Ωστόσο, τα δεξιά κόμματα στο Κοινοβούλιο αρνήθηκαν να τα επικυρώσουν, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγούσαν στην απόσυρση ακινήτων από την αγορά ενοικίασης.

Στις 5 Οκτωβρίου ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, όμως, σημειώθηκε φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας - το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία για το 2026. Η σύγκρουση, που κόστισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους, κυριάρχησε στην επικαιρότητα και αποτέλεσε πλήγμα για την προεκλογική εκστρατεία του Σάντσεθ.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Όριολ Μπαρτομέους, η απεργία αποτελεί ευκαιρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους και να διασφαλίσουν την παραμονή του αριστερού κυβερνητικού συνασπισμού στην εξουσία.

«Οι Σοσιαλιστές χρειάζονται μια επιτυχημένη απεργία, χωρίς να σημειωθούν περιστατικά βίας, ώστε η προεκλογική εκστρατεία να επιστρέψει στο ζήτημα της στέγασης, στο πλαίσιο της υπόθεσης της Μαρικάρμεν», δήλωσε στο Associated Press ο Μπαρτομέους, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Αύριο Πέμπτη, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει εκ νέου να εξασφαλίσει την επικύρωση των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση από την προσωρινά μειωμένη σύνθεση του Κοινοβουλίου, αφού η πλήρης σύνθεση της κάτω Βουλής τα είχε απορρίψει τον προηγούμενο μήνα.

Ο Σάντσεθ ανάρτησε αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο αναφερόταν στις κοινωνικές κατακτήσεις του παρελθόντος, όπως η εβδομάδα εργασίας των 40 ωρών και το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, που αποτέλεσαν καρπούς του εργατικού κινήματος και του δικαιώματος στην απεργία.

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά άλλαξαν την Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα δεξιά κόμματα θα επαναφέρουν τη λιτότητα και θα οδηγήσουν σε υποχρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η Βερόνικα Μαρτίνεθ, εκπρόσωπος του Sumar, του μικρότερου εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού, δήλωσε ξεχωριστά: «Η Αριστερά χρειάζεται τους εργαζόμενους αυτής της χώρας να κινητοποιηθούν. Τα δικαιώματα κατακτώνται πρώτα στους δρόμους και στη συνέχεια στους θεσμούς».

Η Δεξιά θα μπορούσε να ωφεληθεί εάν υπάρξουν βίαιες συγκρούσεις

Το παραδοσιακό συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox αντιτίθενται σε οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση στην αγορά κατοικίας, πέρα από την παροχή κινήτρων για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Και τα δύο κόμματα υποστηρίζουν επίσης ότι τα συνδικάτα χρησιμοποιούν την απεργία για πολιτικούς σκοπούς και επιχειρούν να βοηθήσουν τον Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία, την ώρα που δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι στρέφονται προς τη Δεξιά.

«Αυτή η απεργία δεν είναι γενική απεργία. Είναι εκλογική απεργία», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, Μιγκέλ Τεγιάδο. «Δεν στρέφεται εναντίον της σημερινής κυβέρνησης, αλλά εναντίον της κυβέρνησης που πρόκειται να αναλάβει την εξουσία».

Ωστόσο, τα δεξιά κόμματα, τα οποία έχουν ήδη συνεργαστεί για να σχηματίσουν κυβερνήσεις σε ορισμένες ισπανικές περιφέρειες, ενδέχεται να επωφεληθούν από την απεργία εάν αυτή καταλήξει σε βίαια επεισόδια στους δρόμους, σύμφωνα με τον Μπαρτομέους.

Η Ισπανία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποιεί συχνά ειρηνικές διαδηλώσεις, τις οποίες όμως εκμεταλλεύονται ακραίες ομάδες για να συγκρουστούν με την αστυνομία και να προκαλέσουν καταστροφές περιουσιών.

«Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θέλουν και τα δύο: η απεργία να αποτύχει και να καταλήξει σε εικόνες με φλεγόμενους κάδους απορριμμάτων και σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων», δήλωσε ο Μπαρτομέους.

«Έτσι, το επόμενο πρωί θα μπορούν να πουν: "Αυτό είναι χάος και εμείς ερχόμαστε για να αποκαταστήσουμε την τάξη"».

Με πληροφορίες από Associated Press