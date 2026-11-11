Τι διεκδικούν οι συνταξιούχοι στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Η πανελλαδική απεργία της 25ης Νοέμβρη που έχουν κήρυξη σε όλη την χώρα δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα με την συμμετοχή εκατοντάδων εργατικών σωματείων έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει μια μαζική, αγωνιστική εκδήλωση που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη ανάλογη αγωνιστική δράση. Παίρνουμε δύναμη από την ιστορική μέρα της απεργίας στις 30 Οκτώβρη των λιμενεργατών σε πάνω από 113 λιμάνια του κόσμου.

Να αποτελέσει ένα σταθμό στην αγωνιστική πορεία του εργατικού λαϊκού κινήματος και ταυτόχρονα μια νέα αφετηρία για παραπέρα σταθερή κλιμάκωση των αγώνων της εργατικής τάξης και του λαού ενάντια στις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Πολιτικές και πρακτικές που εκπορεύονται από τις ανάγκες του κεφαλαίου της Ε.Ε των πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων που τις στηρίζουν και τις υλοποιούν από όποια θέση και αν βρεθούν.

Να αποτελέσει μια δυναμική απάντηση ενάντια στις θανατηφόρες πολιτικές τους που έχουν βυθίσει τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου στην ανέχεια, την φτώχεια την ανασφάλεια τον άμεσο κίνδυνο του αφανισμού από τους καταστρεπτικούς πολέμους. Να ακουσθεί μυριόστομη φωνή καταδίκης των βάρβαρων πολιτικών του κεφαλαίου με σταθερή απαίτηση λύσεων των προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί στην ζωή τους με άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους με βάση και προοπτική τον πλούτο που οι ίδιοι παράγουν.

Να αποτελέσει ακόμη ένα αγωνιστικό βήμα που δεν θα περιορίζεται μόνο στην άμεση ικανοποίηση αιτημάτων που είναι άμεσα και αναγκαία για ανακούφιση από την απόλυτη φτώχεια που έχουν σκορπίσει και συνεχίζουν. Αλλά να γίνει ένα σταθερό βήμα βαθύτερης ταξικής συνείδησης που θα εκφράζει τη συνολική αντίθεση της εργατικής τάξης του λαού των συνταξιούχων ενάντια στους εκμεταλλευτές. Μια δυναμική παρέμβαση στην προπαγάνδα των πολιτικών συνδικαλιστικών δυνάμεων ενάντια στις αυταπάτες, τις ατελείωτες προσμονές, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες που αλλάζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα που υπηρετούν τις ανάγκες που κεφαλαίου. Να κατανοηθεί και να γίνει βαθιά συνείδηση ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν σε όφελος των εργατικών λαϊκών μαζών αν δεν γίνουν ρίξεις και ανατροπές στο το εκμεταλλευτικό σύστημα.

Υπάρχει εξάλλου μια πολύχρονη εμπειρία από τέτοιες αλλαγές από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που πέρασαν και είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που πιστοποιούν ότι όσες τέτοιες αλλαγές να γίνουν από τα κόμματα του συστήματος ανεξάρτητα του πολιτικού τους πρόσημου στο τιμόνι της διαχείρισης του συστήματος τα προβλήματα θα μεγαλώνουν στην χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Γιαυτό σήμερα σε όλο τον κόσμο αναπτύσσονται μεγαλειώδεις αγωνιστικές αντιδράσεις ενάντια στην φτώχεια την εκμετάλλευση τους πολέμους, την πολεμική οικονομία.

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Να σταματήσουν οι αυταπάτες ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη και αμέτρητα δισεκατομμύρια που συγκεντρώνονται από την όλο πιο βαθιά εκμετάλλευση των εργατών όσο αυτά και αν λιμνάζουν από την αδυναμία επενδύσεων από τους καπιταλιστές με όρους κερδοφορίας δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν για τις ανάγκες των εργαζομένων εάν οι ίδιοι δεν συγκροτήσουν ένα μαζικό λαϊκό εργατικό κίνημα ανατροπής.

Οι συνταξιούχοι που χρόνια δίνουμε μάχες από το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και είμαστε ψυχή από την ψυχή και καρδιά από την καρδία του εργατικού λαϊκού κινήματος, που βιώνουμε με τον πιο άγριο τρόπο τις πολιτικές του κεφαλαίου από όλες τις κυβερνήσεις δίνουμε μαζικά την παρουσία μας με την μαζική μας συμμετοχή στους αγώνες της νέας γενιάς των παιδιών και των εγγονιών μας που το εκμεταλλευτικό σύστημα, σήμερα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα καταδικάζει σε χειρότερη ζωή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μαζί με την νέα γενιά και διεκδικούμε το σύνολο των αιτημάτων μας που έχουν από χρόνια περικοπεί και με την ανυπόφορη ακρίβεια έφθασαν τις συντάξεις μας να μην φθάνουν ούτε για το μισό μήνα.

Πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, με κατώτερη σύνταξη τα 80% στο διαμορφωμένο κατώτερο μισθό. Την καταβολή της 13ης – 14ης σύνταξης. Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου 2015-2016. Αποκατάσταση με ίσους όρους των συντάξεων χηρείας. Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, υγεία με προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, προσωπικού στον ΕΦΚΑ, την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νομικού πλαισίου που ψήφισαν και διατηρούν όλες οι κυβερνήσεις.

Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν χαρίστηκε και δεν θα χαρισθεί σε μια κοινωνία ταξική, σε μια κοινωνία που η παραγωγική διαδικασία αποτελεί το χρήσιμο εργαλείο για να θυσιάζει τα πάντα στην υπηρεσία του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, αιτία για κάθε κακό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό που σήμερα πιο δυναμικά και αποφασιστικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη είναι τα εργατικά λαϊκά στρώματα να μπουν πιο δυναμικά στο προσκήνιο της ταξικής πάλης διεκδικώντας τα πάντα, ότι παράγετε από την ανθρώπινη εργασία που είναι πυγή κάθε δημιουργίας να πηγαίνει για τις ανάγκες των παραγωγών της. Να κερδηθούν νέες θέσεις στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε βάρος των ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, δημιουργώντας αγωνιστικές ταξικές συνειδήσεις και συνδικάτα που θα ατσαλώνουν τον εργατόκοσμο να μην υποχωρεί στις δυσκολίες, καμπές και πισωγυρίσματα της ταξικής πάλης. Ένα κίνημα που δεν θα μπορούν και δεν θα μπορέσουν οι δυνάμεις του συστήματος να το χειραγωγήσουν να το σταματήσουν μέχρι την τελική νίκη, για μια κοινωνία που ο παραγόμενος από αυτούς πλούτος θα υπηρετεί της δικές τους και μόνο τις δικές τους ανάγκες.

(Ο Δήμος Κουμπούρης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ)