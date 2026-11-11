Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, το επίδομα των 400 ευρώ δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων.

Χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός από την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, χάνοντας το μοναδικό μέτρο οικονομικής ανακούφισης απέναντι στο κύμα ακρίβειας που συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Παρά τις προσδοκίες για μια σημαντική οικονομική ανάσα, η ηλικία και το είδος της σύνταξης αφήνουν εκτός πληρωμής χιλιάδες πολίτες, ακόμη και αν λαμβάνουν σύνταξη και αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες.

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, εκτός πληρωμής μένουν:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κλείσει τα 65 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών με σύνταξη χηρείας, καθώς δεν καλύπτονται από την ειδική ηλικιακή πρόβλεψη.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και ταυτόχρονα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Εκτός μένουν επίσης όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, χωρίς όμως να ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Παραδείγματα

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για το ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από την ενίσχυση των 400 ευρώ:

1. Συνταξιούχος 62 ετών με σύνταξη γήρατος: Δεν δικαιούται τα 400 ευρώ, καθώς δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

2. Συνταξιούχος που γίνεται 65 ετών τον Μάρτιο του 2026: Χάνει την ενίσχυση της συγκεκριμένης πληρωμής, καθώς το ηλικιακό όριο έπρεπε να έχει συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

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3. Χήρα 58 ετών που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου: Δεν δικαιούται την ενίσχυση, καθώς η ειδική πρόβλεψη για τις συντάξεις χηρείας αφορά δικαιούχους άνω των 60 ετών.

4. Χήρα 63 ετών που λαμβάνει σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική της σύνταξη γήρατος: Μένει εκτός, καθώς η ειδική κατηγορία αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου.

5. Πολίτης που λαμβάνει μόνο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας: Δεν δικαιούται τα 400 ευρώ, εφόσον δεν ανήκει σε κάποια από τις ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες.

Πότε θα καταβληθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες η πληρωμή προγραμματίζεται για το διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου από τον ΕΦΚΑ, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εκτιμάται ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν την ενίσχυση, με τους δικαιούχους να προέρχονται από την κατηγορία των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στη βασική κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα προσωπική σύνταξη γήρατος.

Στην ενίσχυση εντάσσονται ακόμη τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής ρύθμισης.

Σημαντικό είναι ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία, αλλά αποκλειστικά από την ένταξη του πολίτη στις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ακέραιο το ποσό των 400 ευρώ, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε μείωση λόγω φόρων, εισφορών ή άλλων προβλεπόμενων κρατήσεων.