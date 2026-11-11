«Όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Κατακόρυφα ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς από την Πρέβεζα, επέλεξε να στείλει το μήνυμα ότι κανένας δεν είναι υπεράνω των νόμων, αφήνοντας υπόνοιες ακόμα και για παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο – αν η Δικαιοσύνη αποφανθεί πως υπήρξε κατασπατάληση δημόσιου χρήματος κατά τη διάρκεια της «γαλάζιας» διακυβέρνησης.

Υπόνοιες για Ειδικό Δικαστήριο

Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες εβδομάδες, η ένταση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ανέβει κατακόρυφα. Σε σημείο που ο πρωθυπουργός, μιλώντας την Τρίτη στο «Greece Talks», δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον πρόεδρος της ΕΛΑΣ, διότι θέλει να τον κλείσει φυλακή.

Μέσα σε ένα ιδιαιτέρως «έκρυθμο» πολιτικό σκηνικό, η αποστροφή αυτή του πρωθυπουργού «δυναμίτισε» εκ νέου το κλίμα. Και ως απάντηση, ο Αλ.Τσίπρας άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει παραπομπή του Κ.Μητσοτάκη, μελλοντικά, σε ένα Ειδικό Δικαστήριο. Προφανώς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα το έκρινε η Δικαιοσύνη.

«Αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, δεν γνωρίζει ότι σε μια ευνομούμενη, φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά τους βάζουν οι δικαστές από μια δικαιοσύνη η οποία ελευθέρως δηλώνει τις αποφάσεις της; Δεν το γνωρίζει αυτό; Ή μήπως η οικογενειακή του εμπειρία από τον δρόμο του '89 είναι διαφορετική;», ήταν η απάντηση του κ.Τσίπρα.

Και αν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε το αυτονόητο, η συνέχεια της τοποθέτησης του κεντρίζει το ενδιαφέρον, καθώς ανέφερε πως «όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα».

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Πιο αναλυτικά, δήλωσε πως «εμείς εδώ είμαστε για να τιμήσουμε το Σύνταγμα, τους νόμους, το δημοκρατικό πολίτευμα που λέει διαχωρισμός και διαφορετικός ρόλος των δύο εξουσιών. Άλλο η εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε, επίσης, πως «η δικαστική εξουσία θα πρέπει επιτέλους σ' αυτόν τον τόπο να μείνει ελεύθερη και να μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που βλέπει και όχι με βάση αυτά που της επιβάλλουν. Και δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στον κ. Μητσοτάκη είναι, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;».

Σκληρή στάση στη «γαλάζια λάσπη»

Από εκεί και πέρα, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερα σκληρή απάντηση σε αυτό που ονομάζει «γαλάζια λάσπη», δηλαδή στις δηλώσεις -κυρίως- του Άδωνη Γεωργιάδη ότι «τα πήρε» για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες το 2019 ή από τον Μαδούρο το 2012.

«Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συκοφαντία είναι η δίδυμη αδελφή της διαφθοράς. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι καθαροί, ότι δεν είναι διεφθαρμένοι, ότι διαχειρίζονται με εντιμότητα το δημόσιο χρήμα, προσπαθεί, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους με συκοφαντίες (…) Ε, λοιπόν, όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο…», τόνισε ο κ.Τσίπρας

Ακολούθησε η ειδική αναφορά στον υπουργό Υγείας, σημειώνοντας πως «πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, με προκάλεσε, με προκάλεσε με συκοφαντίες, με ψεύδη, με λάσπη, σαν αυτή τη λάσπη που αρέσκεται να κυλιέται ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης σε κάποια βραδινά τηλεοπτικά παράθυρα. Και όταν με προκάλεσε, μου σήκωσαν το γάντι. Και του ζήτησα να πει ονόματα και διευθύνσεις, αλλιώς να κλείσει το στόμα του.

Τι έγινε τις μέρες που ακολούθησαν; Άτακτη υποχώρηση. Μόλις του ζήτησα να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Και σήμερα, βέβαια, βγήκε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να παριστάνει την αθώα αριστερά και να λέει: «Όχι, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι».